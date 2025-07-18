«Красиво жить не запретишь!»: Алла Пугачева высказалась про каникулы внучки на Бали

18 июля 2025, 10:07

Певица Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали. Артистка прокомментировала новую публикацию наследницы в соцсети.





Кристина Орбакайте путешествует по странам вместе с семьей. В личном блоге певица продемонстрировала, как с мужем и дочкой посещает храмы на Бали и купается в водопадах.



На пост отреагировала и Алла Пугачева.





«Красиво жить не запретишь! Молодцы. Открываете мир для Кловочки. Люблю», — написала знаменитость.