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«Красиво жить не запретишь!»: Алла Пугачева высказалась про каникулы внучки на Бали

Певица Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали
Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали. Артистка прокомментировала новую публикацию наследницы в соцсети.



Кристина Орбакайте путешествует по странам вместе с семьей. В личном блоге певица продемонстрировала, как с мужем и дочкой посещает храмы на Бали и купается в водопадах.

На пост отреагировала и Алла Пугачева.

«Красиво жить не запретишь! Молодцы. Открываете мир для Кловочки. Люблю», — написала знаменитость.

Поклонники обратили внимание, что Клавдия очень похожа на отца. Стоит отметить, что Орбакайте оставила без ответа комментарий матери.

*Запрещен в РФ

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