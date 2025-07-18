«Красиво жить не запретишь!»: Алла Пугачева высказалась про каникулы внучки на Бали
Певица Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали
Алла Пугачева отреагировала на отдых Кристины Орбакайте с дочкой на Бали. Артистка прокомментировала новую публикацию наследницы в соцсети.
Кристина Орбакайте путешествует по странам вместе с семьей. В личном блоге певица продемонстрировала, как с мужем и дочкой посещает храмы на Бали и купается в водопадах.
На пост отреагировала и Алла Пугачева.
«Красиво жить не запретишь! Молодцы. Открываете мир для Кловочки. Люблю», — написала знаменитость.
Поклонники обратили внимание, что Клавдия очень похожа на отца. Стоит отметить, что Орбакайте оставила без ответа комментарий матери.
*Запрещен в РФ