Приставы арестовали квартиру иноагента Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте

18 июля 2025, 09:29

Приставы арестовали квартиру иноагента Дмитрия Глуховского*

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В Москве приставы арестовали квартиру известного писателя Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте. Это последнее жильё автора романа «Метро-2035» в России, которое он унаследовал от бабушки. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».