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Приставы арестовали квартиру иноагента Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте

Приставы арестовали квартиру иноагента Дмитрия Глуховского*
Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В Москве приставы арестовали квартиру известного писателя Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте. Это последнее жильё автора романа «Метро-2035» в России, которое он унаследовал от бабушки. Об этом информирует Telegram-канал «‎Shot».



Решение об аресте квартиры было принято в связи с исполнительным производством, возбужденным против Глуховского* за неуплату коммунальных услуг. С сентября 2024 года на квартире накопился долг, составляющий около 100 тысяч рублей.

Квартира площадью 50,8 квадратных метров оценена примерно в 30 миллионов рублей. Глуховский* ранее подчеркивал, что главной особенностью этого жилья является дорогая фамильная мебель, возраст которой составляет от 150 до 200 лет.

В последние месяцы писатель предпринял ряд шагов для защиты своего имущества: он продал свои автомобили, включая BMW M850i, Porsche Panamera и Range Rover, а также переписал на мать несколько элитных квартир в центре Москвы, стоимость которых составляет около 210 миллионов рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

Дарья Осипова

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