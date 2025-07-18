Приставы арестовали квартиру иноагента Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте
В Москве приставы арестовали квартиру известного писателя Дмитрия Глуховского* на Кутузовском проспекте. Это последнее жильё автора романа «Метро-2035» в России, которое он унаследовал от бабушки. Об этом информирует Telegram-канал «Shot».
Решение об аресте квартиры было принято в связи с исполнительным производством, возбужденным против Глуховского* за неуплату коммунальных услуг. С сентября 2024 года на квартире накопился долг, составляющий около 100 тысяч рублей.
Квартира площадью 50,8 квадратных метров оценена примерно в 30 миллионов рублей. Глуховский* ранее подчеркивал, что главной особенностью этого жилья является дорогая фамильная мебель, возраст которой составляет от 150 до 200 лет.
В последние месяцы писатель предпринял ряд шагов для защиты своего имущества: он продал свои автомобили, включая BMW M850i, Porsche Panamera и Range Rover, а также переписал на мать несколько элитных квартир в центре Москвы, стоимость которых составляет около 210 миллионов рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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