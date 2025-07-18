Восхищение Навальным*, критика СВО и удачный брак с режиссером: куда пропала телеведущая Аврора
Телеведущая Ирина Юдина, известная под псевдонимом Аврора, будто исчезла из публичного пространства. О её карьере, семье и том, как сейчас складывается жизнь медиаперсоны, читайте в материале «Радио 1».
О карьере и семьеСвой путь на телевидении Аврора начала с передачи «Клипомания» на канале Муз-ТВ (1996 год). Также она вела проекты «Соковыжималка», «Жизнь прекрасна», «Вечерний звон», «Сиеста» и «Хит-парад 20». В 2006 году Аврора была одной из ведущей программы «Клуб бывших жен». Также она вела шоу «Золушка. Перезагрузка», «Звёздные истории. Тележурнал» и другие.
С января 2015 года Аврора — ведущая Всероссийского музыкального конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». С 2018 года — ведущая программы «Большие праздники» на телеканале «Карусель».
Личная жизнь Авроры сложилась прекрасно. Она вышла замуж за режиссёра и продюсера Алексея Треймана. Они вместе уже 21 год, но только в 2022 году пара расписалась.
«<…> Алексей внезапно говорит: «Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили всё». И мы тут же подали заявление через «Госуслуги» — так удобно оказалось», — рассказала телеведущая.В 2004 году у супругов родилась дочь. Девочку назвали Авророй.
Отношение к спецоперации и поддержка Навального*
В марте 2024 года Аврора приезжала в центр поддержки участников спецоперации в Раменском. Гуманитарную помощь там оказывают школьники, врачи, студенты и все неравнодушные люди. К необходимым принадлежностям добавляют письмо с тёплыми словами. Аврора вместе с руководителем комитета семей воинов Отечества Мариной Мигуновой положила письма в каждую посылку.
При этом, по данным некоторых СМИ, в 2022 году телеведущая выступила против событий на Украине. Соответствующий пост телеведущая могла удалить из личного блога.
Также известно, что Аврора поддерживала оппозиционера Алексея Навального*.
«Он очень важный политик и человек, чуть ли не единственный человек, наверное, <…> который смог бросить вызов власти. <…> всё, что он делает, на мой взгляд, заслуживает только какого-то восхищения», — поделилась однажды своим мнением Аврора в интервью телеканалу «Дождь»**.