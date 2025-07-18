18 июля 2025, 12:18

Аврора (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ирина Юдина, известная под псевдонимом Аврора, будто исчезла из публичного пространства. О её карьере, семье и том, как сейчас складывается жизнь медиаперсоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание О карьере и семье Отношение к спецоперации и поддержка Навального* Аврора сегодня

О карьере и семье

Аврора (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«<…> Алексей внезапно говорит: «Слушай, может, распишемся? Уже и пандемию вместе прожили, вроде проверили всё». И мы тут же подали заявление через «Госуслуги» — так удобно оказалось», — рассказала телеведущая.

Отношение к спецоперации и поддержка Навального*

Аврора с мужем Алексеем Трейманом (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)



«Он очень важный политик и человек, чуть ли не единственный человек, наверное, <…> который смог бросить вызов власти. <…> всё, что он делает, на мой взгляд, заслуживает только какого-то восхищения», — поделилась однажды своим мнением Аврора в интервью телеканалу «Дождь»**.

Аврора сегодня