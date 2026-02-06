Достижения.рф

Отдых с бывшим Бузовой, критика СВО и инцидент с Жириновским: что известно о связи Аллы Михеевой с Ургантом и какой новый проект она готовит?

Алла Михеева (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса и телеведущая Алла Михеева давно ассоциируется с Первым каналом. Она приобрела популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант», но это не единственный проект в её карьере. 7 февраля знаменитость отмечает свой день рождения. Как ей удалось достичь успеха и стать известной, с кем она строила отношения, и чем занимается сегодня? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Биография и карьера Аллы Михеевой

Любимица миллионов телезрителей родилась 7 февраля 1989 года в Молодогвардейске. Её детство прошло в Междуреченске, где она проявила творческие способности. В 14 лет семья переехала в Санкт-Петербург, девушка начала активно участвовать в кастингах. Её карьера стартовала с эпизодической роли в молодежном сериале «ОБЖ» на Пятом канале. В 2008 году Михеева, после двух неудачных попыток, успешно поступила в Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. В 2009 году она дебютировала в фильме «Золотое сечение», а в 2010 году присоединилась к театру «Буфф» в качестве актрисы.

Фильмы с Михеевой

В 2012 году Михеева исполнила роль Леры в эпизоде «Свидетель» многосерийного проекта «Чужой район». Через три года актриса снялась в фильме «Ставка на любовь», а в 2016 году — в ленте «Одноклассницы». В 2017 году на экраны вышли сразу две работы с её участием: «Детки напрокат», которая была удостоена награды Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», и «Танцы на высоте». В 2022 году зрители увидели её в одной из главных ролей сериала «Обоюдное согласие».

Алла Михеева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Алла Михеева на ТВ

Алла стала широко известна благодаря своей рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант», где брала интервью у различных людей и освещала события по всей стране. Ее образ недалекой простушки вводил поклонников в заблуждение о ее настоящем характере. На съемках она однажды получила травму, когда штанга ударила ей по голове, но продолжила работать. В 2014 году Михеева заняла третье место в шоу «Ледниковый период – 5» и участвовала в других проектах, включая «Большие гонки» и «Вместе с дельфинами». В 2019 году она снялась в клипе группы «Ленинград» и была ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале с февраля по июль 2020 года, а также стала членом жюри на играх КВН.

Личная жизнь Аллы Михеевой

Знаменитость тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у нее были отношения с телеоператором шоу «Вечерний Ургант» Сергеем Канчером. Однако в 2017 году общественность заметила ее на отдыхе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым. Это вызвало бурю обсуждений, и телеведущая поспешила уточнить, что их связь носит исключительно дружеский характер. Что касается ее отношений с Иваном Ургантом, то Алла продолжает поддерживать с ним связь даже после завершения его программы на Первом канале. Михеева считает, что критика в адрес мужчины порой бывает необоснованной.

«Не понимаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько негативных комментариев. Он продолжает работать в Москве, не покидая пределы города. Мы с ним активно разрабатываем новые проекты и надеемся вскоре вновь порадовать зрителей свежими выпусками и, конечно, самым талантливым ведущим», — делилась она своими мыслями.

СВО

В день начала спецоперации женщина опубликовала черный квадрат в социальных сетях и сообщила, что выступает за мир. В январе 2023 года телеведущая оказалась в центре скандала после участия в вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018». В социальных сетях Михеева поделилась кадрами с мероприятия, на которых также были молодые люди из Украины. После негативной реакции в свой адрес телеведущая пояснила, что не имеет отношения к вечеринке.

Скандал с Жириновским

Михеева не раз становилась объектом скандалов благодаря своему умению задавать провокационные вопросы. Один из таких инцидентов произошел с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, когда его резкие ответы вышли в эфир «без купюр». Это вызвало недовольство пресс-службы партии, Михеевой запретили приближаться к политику.

Алла Михеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Михеева сейчас

После завершения передачи «Вечерний Ургант» Алла Михеева продолжила вести мероприятия и сниматься на телевидении. В январе 2026-го она вместе с Ильей Лыковым стала гостьей шоу «Один плюс один» на «Новом Радио» и «Мурзилок LIVE» на «Авторадио», где рассказала о новом проекте — сериале «Трешка».

