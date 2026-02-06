Отдых с бывшим Бузовой, критика СВО и инцидент с Жириновским: что известно о связи Аллы Михеевой с Ургантом и какой новый проект она готовит?
Актриса и телеведущая Алла Михеева давно ассоциируется с Первым каналом. Она приобрела популярность благодаря шоу «Вечерний Ургант», но это не единственный проект в её карьере. 7 февраля знаменитость отмечает свой день рождения. Как ей удалось достичь успеха и стать известной, с кем она строила отношения, и чем занимается сегодня? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Биография и карьера Аллы МихеевойЛюбимица миллионов телезрителей родилась 7 февраля 1989 года в Молодогвардейске. Её детство прошло в Междуреченске, где она проявила творческие способности. В 14 лет семья переехала в Санкт-Петербург, девушка начала активно участвовать в кастингах. Её карьера стартовала с эпизодической роли в молодежном сериале «ОБЖ» на Пятом канале. В 2008 году Михеева, после двух неудачных попыток, успешно поступила в Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. В 2009 году она дебютировала в фильме «Золотое сечение», а в 2010 году присоединилась к театру «Буфф» в качестве актрисы.
Фильмы с МихеевойВ 2012 году Михеева исполнила роль Леры в эпизоде «Свидетель» многосерийного проекта «Чужой район». Через три года актриса снялась в фильме «Ставка на любовь», а в 2016 году — в ленте «Одноклассницы». В 2017 году на экраны вышли сразу две работы с её участием: «Детки напрокат», которая была удостоена награды Юла Бриннера на XV Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», и «Танцы на высоте». В 2022 году зрители увидели её в одной из главных ролей сериала «Обоюдное согласие».
Алла Михеева на ТВАлла стала широко известна благодаря своей рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант», где брала интервью у различных людей и освещала события по всей стране. Ее образ недалекой простушки вводил поклонников в заблуждение о ее настоящем характере. На съемках она однажды получила травму, когда штанга ударила ей по голове, но продолжила работать. В 2014 году Михеева заняла третье место в шоу «Ледниковый период – 5» и участвовала в других проектах, включая «Большие гонки» и «Вместе с дельфинами». В 2019 году она снялась в клипе группы «Ленинград» и была ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале с февраля по июль 2020 года, а также стала членом жюри на играх КВН.
Личная жизнь Аллы МихеевойЗнаменитость тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у нее были отношения с телеоператором шоу «Вечерний Ургант» Сергеем Канчером. Однако в 2017 году общественность заметила ее на отдыхе с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым. Это вызвало бурю обсуждений, и телеведущая поспешила уточнить, что их связь носит исключительно дружеский характер. Что касается ее отношений с Иваном Ургантом, то Алла продолжает поддерживать с ним связь даже после завершения его программы на Первом канале. Михеева считает, что критика в адрес мужчины порой бывает необоснованной.
«Не понимаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько негативных комментариев. Он продолжает работать в Москве, не покидая пределы города. Мы с ним активно разрабатываем новые проекты и надеемся вскоре вновь порадовать зрителей свежими выпусками и, конечно, самым талантливым ведущим», — делилась она своими мыслями.