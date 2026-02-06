Достижения.рф

Стало известно, сколько десятков миллионов рублей заработает Лёша Свик на большом туре

Тур по России может принести Лёше Свику более 71 млн рублей
Лёша Свик (Фото: Instagram* / @alex_svik)

Лёша Свик готовится к масштабным гастролям по России, которые обещают стать одними из самых прибыльных в его карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист анонсировал большой концертный тур, охватывающий сразу 17 городов — в маршруте значатся Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург и другие крупные и средние населённые пункты страны.

Формат выступлений будет зависеть от города: в небольших локациях Свик выйдет на сцены камерных клубов, а в миллионниках — на более вместительных концертных площадках. Это позволяет охватить максимально широкую аудиторию и собрать солидную кассу.

Цены на билеты остаются относительно демократичными: вход на танцпол в среднем обойдётся поклонникам примерно в 2000 рублей, а столики стартуют от 5000 рублей и выше — в зависимости от города и площадки.

По подсчётам, при текущей конфигурации тура и заполняемости залов организаторы гастролей могут заработать более 71 миллиона рублей. И это без учёта возможных солд-аутов, дополнительных дат и мерча.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0