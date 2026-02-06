Стало известно, сколько десятков миллионов рублей заработает Лёша Свик на большом туре
Лёша Свик готовится к масштабным гастролям по России, которые обещают стать одними из самых прибыльных в его карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист анонсировал большой концертный тур, охватывающий сразу 17 городов — в маршруте значатся Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург и другие крупные и средние населённые пункты страны.
Формат выступлений будет зависеть от города: в небольших локациях Свик выйдет на сцены камерных клубов, а в миллионниках — на более вместительных концертных площадках. Это позволяет охватить максимально широкую аудиторию и собрать солидную кассу.
Цены на билеты остаются относительно демократичными: вход на танцпол в среднем обойдётся поклонникам примерно в 2000 рублей, а столики стартуют от 5000 рублей и выше — в зависимости от города и площадки.
По подсчётам, при текущей конфигурации тура и заполняемости залов организаторы гастролей могут заработать более 71 миллиона рублей. И это без учёта возможных солд-аутов, дополнительных дат и мерча.
