Стало известно, сколько десятков миллионов рублей заработает Лёша Свик на большом туре

06 февраля 2026, 11:38

Тур по России может принести Лёше Свику более 71 млн рублей

Лёша Свик (Фото: Instagram* / @alex_svik)

Лёша Свик готовится к масштабным гастролям по России, которые обещают стать одними из самых прибыльных в его карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».