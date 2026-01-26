Отец не захотел с ним жить, а мать покончила с собой: как складывается судьба артиста балета и звезды «Секса в большом городе» Михаила Барышникова?
27 января 2026 года Михаилу Николаевичу Барышникову исполняется 78 лет. Советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, фотограф, коллекционер и общественный деятель, заслуженный артист РСФСР, один из самых знаменитых «невозвращенцев» в истории советского балета — он остаётся одной из ключевых фигур мирового танцевального искусства. О том, как он живет сегодня, что известно о его личной жизни и что артист говорил про СВО, — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Барышникова: детство в Риге и трагедия семьиМихаил Николаевич Барышников появился на свет 27 января 1948 года в Риге. Его отец служил советским офицером и был человеком строгим, требовательным и властным, что формировало непростую атмосферу в семье. Отношения с женой и сыном у него складывались напряжённо.
Мать будущего артиста, напротив, с детства приобщала сына к искусству: водила в театр, на концерты и в филармонию. Между ними установилась сильная эмоциональная связь. В 10 лет Михаил заявил, что собирается поступать в балетную школу и самостоятельно записался на экзамены, несмотря на опасения учителей и близких.
Рост был одной из главных помех на пути юного танцовщика. Педагог Хелена Тангиева заметила, что мальчик был слишком низкий для классического танца. Михали ежедневно выполнял сложные упражнения, переживая боль в суставах, и в итоге вырос почти на 4 сантиметра. В итоге он прибавил в росте 4 см, достигнув 168 см.
В 12 лет произошла трагедия, которая навсегда изменила жизнь будущего танцовщика. Мать привезла его к бабушке на Волгу, а сама вернулась в Ригу и вскоре покончила с собой. Причины самоубийства так и остались невыясненными.
Следующие два года мальчик провёл под присмотром семьи одноклассника, затем недолго жил с отцом, который вскоре вступил в новый брак. В новой семье места для сына не нашлось.
Путь в Ленинград и дебют в МариинкеЧерез несколько лет Барышников переехал в Ленинград и прекратил общение с отцом. В 1964 году Латвийская национальная опера гастролировала в городе, и один из артистов привёл Михаила в Ленинградское училище хореографии (ныне Академия русского балета им. Вагановой). Так будущий артист оказался в легендарной школе русского балета. Там его педагогом стал Александр Пушкин — тот самый наставник, который ранее обучал Рудольфа Нуреева.
Успех пришёл быстро: в труппу Мариинского театра Михаил поступил сразу после училища, в 1967 году. За семь лет работы он стал одной из главных звёзд ленинградского балета. В 1973 году ему разрешили провести собственный творческий вечер, где он сам выбрал программу и пригласил современных хореографов.
Танцовщик пригласил современных хореографов и исполнил «Блудного сына», «Дивертисмент», «Дафниса и Хлою» — смелый и амбициозный шаг, ставший вершиной его творчества на советской сцене.
Эмиграция и новый этап: «невозвращенец» и американский прорывЛетом 1974 года, во время гастролей в Канаде, 26-летний Барышников принял судьбоносное решение — не возвращаться в СССР. Он попросил политического убежища и остался на Западе. Этот шаг дался нелегко: эмиграция была осмысленным и болезненным выбором. Почти сразу артист получил приглашение присоединиться к Американскому театру балета — сначала как ведущий солист, затем как художественный руководитель.
Историк балета Нина Аловерт в книге «Михаил Барышников: я выбрал свою судьбу сам» пишет, что в организации побега ключевую роль в подготовке побега сыграли танцовщик Александр Минц и канадский критик Джон Фразер. На дипломатическом приеме Минц передал Барышникову записку с важными номерами, спрятав её в кольцо. За два дня до окончания гастролей Михаил подписал бумаги на политическое убежище. Несмотря на рекомендации уехать сразу, он отработал последний спектакль, не желая подводить коллег по труппе.
Позже артист вспоминал, что сам момент бегства был не самым сложным, куда тяжелее оказалось танцевать, зная, что назад пути нет. Пистель Иосиф Бродский, который также уехал в США, на вопрос журналистов однажды ответил лаконично: «Спился бы», характеризуя прогноз советского будущего Барышникова.
Сам Михаил говорил, что бежал не столько «от» советского государства, сколько «к» новым возможностям и расширению собственного искусства. Его отличали отсутствие страха перед экспериментами и поразительная трудоспособность.
Американский период: классика, модерн и новая эстетика мужского танцаНа Западе Барышников стал известен как Misha Baryshnikov. Премьер Американского театра балета, он сотрудничал с Джорджем Баланчиным — хореографом русского происхождения, совершившим революцию в классическом танце. Они поставили «Блудного сына» и «Аполлона», однако Михаилу было тесно в традиционной форме балета.
Танцовщик работал в разных стилях, создавал собственные постановки, ставил «Щелкунчика» в авторской версии, собирал сильную труппу, переосмысливал «Лебединое озеро» и «Золушку». В 1990 году совместно с Марком Моррисом он основал проект White Oak Dance Project. Это стало очередным этапом — переходом в модерн, который в США ценится наравне с классикой.
Барышников поднял мужской танец на новый уровень, превратив сольные постановки в философские монологи — размышления о старении, смерти, времени и творчестве.
Эксперименты, мода и международные наградыАртист признаётся, что боится скуки в творчестве, поэтому постоянно ищет новые форматы. Летом 2022 года он вышел на подиум в рамках шоу Vogue World: New York, посвященного 130-летию издания, и привлёк к себе больше внимания, чем многие модели.
Осенью того же года королева-консорт Великобритании Камилла вручила ему медаль Королевской академии танца за огромный вклад в мировое балетное искусство.
Кино и телевидение: от «Белых ночей» до «Секса в большом городе»С 1974 по 2002 год Михаил Барышников снялся в шести художественных фильмах. Лента «Поворотный момент» (1977) принесла ему номинацию на премию «Оскар» как лучшему актеру второго плана. А роль в фильме «Белые ночи» сделала знаменитым фрагмент, где артист танцует под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».
В начале 2000-х Барышников появился в шестом сезоне сериала «Секс в большом городе» в роли художника Александра Петровского — возлюбленного героини Сары Джессики Паркер. Позже он снялся в картине «Джек Райан. Теория хаоса».
Театр и сотрудничество с Алвисом ХерманисомВместе с режиссёром Нового Рижского театра Алвисом Херманисом Барышников создал постановку «Белый вертолет» об отставке папы Бенедикта XVI. Работали они не впервые — их предыдущий проект «Бродский/Барышников» демонстрировался по всему миру. Во время пандемии артисты решили снять фильм по постановке.
В 2021 году Михаил Барышников предстал перед публикой в образе Антона Павловича Чехова в интерактивном спектакле. Постановку осуществил режиссёр Игорь Голиков, основатель бостонской театральной компании Arlekin Players Theatre. Формат спектакля предусматривал участие зрителей: они могли голосованием через смартфоны влиять на судьбу персонажей. В проекте также снялась дочь танцовщика Анна, исполнившая роль Вари.
Бизнес и общественная деятельностьАмериканский период жизни Барышникова был насыщенным и успешным. Артист оказался востребованным в творческой среде США, завязав личные контакты с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой, а также поддерживая дружбу с Иосифом Бродским.
Вместе с поэтом он стал одним из основателей легендарного нью-йоркского ресторана «Русский самовар», расположенного в престижном районе города. В заведении собирались представители интеллектуальной и артистической среды; среди гостей бывали Барбра Стрейзанд, Жерар Депардье и Николь Кидман. Барышников и Бродский нередко исполняли русские романсы для близкого круга друзей.
Помимо ресторанного бизнеса, танцовщик запустил производство пуантов и костюмов для балета, а также выпустил собственную парфюмерную линию, которая пользовалась коммерческим успехом.
Личная жизнь Михаила Барышникова: громкие романыЛичная жизнь Барышникова не менее обсуждаема, чем его творческая карьера. Ещё в СССР у него были серьёзные отношения с балериной Татьяной Кольцовой, которой он сделал предложение. Однако после решения остаться в Америке артист оборвал связь с прошлой жизнью.
Позже пресса приписывала ему романы как с коллегами по балету — например, с Гелси Киркланд, — так и с известными представительницами киноиндустрии, включая Шэрон Стоун и Изабеллу Росселлини. Огласки артист избегал, что породило образ замкнутого человека, «герметичного» для журналистов.
Весной 1976 года на одном из светских мероприятий Барышников познакомился с актрисой Джессикой Лэнг, которую представили как «девушку Кинг-Конга». Между ними возникли чувства, и несмотря на языковой барьер — общались они в основном на французском — отношения стремительно развивались. В начале 1980-х у пары родилась дочь Александра. Союз оказался бурным и недолговечным: артист не стремился к стабильности и продолжил строить романтические связи, включая недолгие отношения с Лайзой Миннелли и Умой Турман.
Семья с Лизой Райнхарт
После разрыва с Лэнг Барышников женился на балерине Лизе Райнхарт. Новый союз стал более устойчивым: Райнхарт оставила карьеру ради семьи, а в браке родились трое детей — сын Пётр и дочери Анна и София. Впоследствии артист признавался, что ему проще понять коллегу по балету, чем американскую актрису, и именно это сблизило их.
Михаил Барышников про СВОВ 2017 году артист стал гражданином Латвии. За решение проголосовал Сейм страны единогласно.
В публичных заявлениях Барышников критически оценивает действия российских властей. Он выступил против проведения специальной военной операции на Украине и стал одним из учредителей благотворительной организации «Настоящая Россия»*, занимающейся сбором средств для помощи украинским беженцам.
В открытом письме президенту России Владимиру Путину артист назвал себя «человеком свободного мира» и заявил, что представители русской культуры, оказавшиеся на Западе, сохраняют подлинные ценности русского искусства.
При этом в интервью The Guardian в марте того же года он осудил санкции против российских артистов и спортсменов, которых западные театры и спортивные ассоциации исключали из жизни из-за внутриполитических решений Москвы. Барышников отметил, что многие находятся в уязвимом положении.
«Открытый обмен в искусстве — это всегда хорошо. Я не думаю, что правильно возлагать бремя политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть уязвимы на родине. Для людей, которые находятся в такой уязвимой позиции, нейтралитет — уже мощное высказывание», — сказал он.