Роскошная вилла с бассейнами: стало известно, сколько миллионов потратила семья Селивановых
Селивановы потратили почти 2 миллиона рублей на двухмесячную зимовку в Таиланде
Владимир и Александра Селивановы провели два месяца зимовки в Таиланде, потратив на отдых более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Семья остановилась в Хуахине, выбрав для проживания четырёхкомнатную виллу в центре города. В распоряжении супругов оказался большой дом с двумя бассейнами, просторной гостиной, кухней, тремя ванными комнатами и кладовой.
«Мы влюбились в Хуахин с первого взгляда, когда впервые оказались тут в 2024 году. Он намного более спокойный и чистый, чем самые популярные районы Таиланда. Это место запало нам в душу, поэтому отправиться на длительную зимовку мы не раздумывая решили именно сюда», — рассказали Селивановы.Выбор виллы был непростым, но охраняемый поселок в центре города, доступность ко всем ресурсам и стильный минималистичный дизайн убедили супругов, несмотря на высокую стоимость. Общая сумма за два месяца проживания составила около 25 тысяч долларов, что примерно равно 1 миллиону 898 тысяч рублей.