Роскошная вилла с бассейнами: стало известно, сколько миллионов потратила семья Селивановых

26 января 2026, 15:24

Селивановы потратили почти 2 миллиона рублей на двухмесячную зимовку в Таиланде

Владимир и Александра Селивановы (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Владимир и Александра Селивановы провели два месяца зимовки в Таиланде, потратив на отдых более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Семья остановилась в Хуахине, выбрав для проживания четырёхкомнатную виллу в центре города. В распоряжении супругов оказался большой дом с двумя бассейнами, просторной гостиной, кухней, тремя ванными комнатами и кладовой.





«Мы влюбились в Хуахин с первого взгляда, когда впервые оказались тут в 2024 году. Он намного более спокойный и чистый, чем самые популярные районы Таиланда. Это место запало нам в душу, поэтому отправиться на длительную зимовку мы не раздумывая решили именно сюда», — рассказали Селивановы.