T-Killah и Мария Тарасова шокировали поклонников
T-Killah и Мария Тарасова ждут второго ребенка
Известная пара T-Killah и Мария Тарасова снова станут родителями. Они поделились трогательным семейным фото в соцсетях, на котором заметен округлившийся живот девушки.
Первому сыну Ивану-Лионелю в этом году исполнится три года. Семья готовится к новым радостным моментам и ожидает появления малыша с нетерпением.
«Большие планы на 2026», — подписали супруги снимок.
Александр Тарасов, прославившийся под творческим псевдонимом T-killah, — российский рэп-, хип-хоп- и R’n’B-исполнитель. Артист известен совместными проектами со звездами сцены. Его клипы набирают миллионы просмотров на «Ютьюбе», а треки становятся хитами. Сейчас за событиями из творческой биографии знаменитости следят поклонники со всей России.