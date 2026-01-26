Достижения.рф

T-Killah и Мария Тарасова шокировали поклонников

T-Killah и Мария Тарасова ждут второго ребенка
Блогер Мария Белова и певец Александр Тарасов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная пара T-Killah и Мария Тарасова снова станут родителями. Они поделились трогательным семейным фото в соцсетях, на котором заметен округлившийся живот девушки.



Первому сыну Ивану-Лионелю в этом году исполнится три года. Семья готовится к новым радостным моментам и ожидает появления малыша с нетерпением.

«Большие планы на 2026», — подписали супруги снимок.

Александр Тарасов, прославившийся под творческим псевдонимом T-killah, — российский рэп-, хип-хоп- и R’n’B-исполнитель. Артист известен совместными проектами со звездами сцены. Его клипы набирают миллионы просмотров на «Ютьюбе», а треки становятся хитами. Сейчас за событиями из творческой биографии знаменитости следят поклонники со всей России.
Дарья Осипова

Что думаешь?

