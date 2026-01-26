T-Killah и Мария Тарасова шокировали поклонников

26 января 2026, 14:23

T-Killah и Мария Тарасова ждут второго ребенка

Блогер Мария Белова и певец Александр Тарасов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная пара T-Killah и Мария Тарасова снова станут родителями. Они поделились трогательным семейным фото в соцсетях, на котором заметен округлившийся живот девушки.





Первому сыну Ивану-Лионелю в этом году исполнится три года. Семья готовится к новым радостным моментам и ожидает появления малыша с нетерпением.





«Большие планы на 2026», — подписали супруги снимок.