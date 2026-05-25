Отец ушел на СВО, а мать умерла из-за наркотиков : что известно о внуке Марии Шукшиной и с кем мальчик живет сейчас?
Семью Шукшиных уже много лет сопровождают громкие конфликты, взаимные претензии и публичные выяснения отношений. В центре внимания регулярно оказываются и сама Мария Шукшина, и ее дети, и многочисленные семейные скандалы, которые обсуждают в телевизионных эфирах и социальных сетях. Очередная история связана с внуком актрисы — мальчиком по имени Марк, сыном Макара Касаткина и его бывшей возлюбленной Фрейи Зильбер. С кем сегодня живет мальчик — в материале «Радио 1».
Как познакомились родители внука Марии ШукшинойМакар Касаткин — старший сын Марии Шукшиной от брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Детство молодого человека сложно назвать спокойным и благополучным. Родители развелись, когда мальчику исполнилось два года. После распада семьи отец начал злоупотреблять алкоголем и постепенно исчез из жизни сына.
Мария Шукшина в тот период активно строила карьеру и занималась личной жизнью, поэтому не всегда могла полностью контролировать поведение наследника. Макар неоднократно уходил из дома, бросал учебу и долгое время жил за счет известной матери. В окружении семьи молодого человека называли типичным представителем «золотой молодежи», однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы.
В 2017 году Макар познакомился через социальные сети с девушкой по имени Фрейя Зильбер. Позже выяснилось, что настоящее имя девушки — Анастасия Волкова. В Москву она приехала из Барнаула. К моменту знакомства с Касаткиным девушка уже воспитывала ребенка.
Первую дочь Анастасия родила в 14 лет, после чего оставила девочку на воспитание своей матери. СМИ неоднократно писали, что в столице девушка подрабатывала сомнительными способами.
Отношения между молодыми людьми развивались стремительно. Влюбленные начали жить вместе, однако их союз сопровождали постоянные конфликты, расставания и примирения. Позже Фрейя подробно рассказывала о сложных отношениях с Макаром в телевизионных программах. Вскоре девушка сообщила о беременности.
Почему семья Шукшиных не сразу признала ребенкаНовость о будущем ребенке Макар Касаткин встретил крайне негативно. После известия о беременности он расстался с Фрейей и выгнал девушку из дома. Оставшись одна на позднем сроке беременности, она решила обратиться на телевидение.
В 2018 году история получила широкую огласку после эфиров программы Андрея Малахова. В студии звучали обвинения, слезы и взаимные претензии. Фрейя публично требовала признать отцовство Макара и обязать его выплачивать алименты.
Мария Шукшина сначала заняла жесткую позицию и открыто сомневалась в том, что ребенок действительно имеет отношение к их семье. Актриса предполагала, что девушка пытается заработать на известной фамилии. Ситуацию окончательно прояснила генетическая экспертиза, которую провели в федеральном учреждении. Результаты теста подтвердили: Марк действительно является внуком Марии Шукшиной.
После этого актриса изменила свое отношение к ситуации. В социальных сетях Мария Шукшина написала, что семья признала ребенка, а Макар будет выплачивать алименты. Однако мир между родственниками продлился недолго.
Контракт с ток-шоу и новые конфликтыПозже Мария Шукшина заявила, что Фрейя Зильбер подписала контракт с программой Андрея Малахова. По словам актрисы, условия соглашения запрещали девушке приводить ребенка к родственникам без телевизионных камер. Все встречи, как утверждала Шукшина, должны были проходить исключительно в рамках съемок.
Актриса также подчеркивала, что организаторы программы выплачивали за участие серьезные гонорары. По мнению Марии Шукшиной, именно телевизионный формат помешал семье раньше начать участвовать в жизни ребенка.
При этом проблемы Фрейи не ограничивались телевизионными скандалами. Девушка неоднократно рассказывала о зависимости и проходила курс реабилитации. Однако, судя по дальнейшим событиям, лечение не принесло устойчивого результата.
Почему Марк оказался у семьи ШукшиныхВ конце 2019 года, после завершения телевизионного контракта, Фрейя самостоятельно пришла к Марии Шукшиной и попросила временно забрать Марка. Актриса согласилась помочь.
Некоторое время мальчик действительно жил рядом с семьей отца. К тому моменту Макар Касаткин успел жениться на косметологе Илоне Александровой. Судя по публикациям в социальных сетях, девушка искренне привязалась к ребенку. Она выкладывала совместные фотографии с Марком и называла мальчика своим сыном.
Со стороны казалось, что ребенок наконец получил полноценную семью и стабильную жизнь. Однако этот период оказался непродолжительным. Брак Макара и Илоны быстро распался. После развода девушка призналась, что перестала публиковать фотографии Марка именно из-за расставания с его отцом. При этом Илона открыто говорила, что мальчику не повезло ни с матерью, ни с отцом, хотя сам ребенок ни в чем не виноват.
Кто занимался воспитанием Марка после развода родителейПосле очередного семейного кризиса воспитанием ребенка в основном занимались няни. Мария Шукшина рассказывала журналистам, что регулярно навещает внука и проводит с ним выходные, однако оформлять опеку над мальчиком актриса не стала.
«Он не со мной, он с папой. У нас квартиры разные. Каждые выходные, когда я не работаю, я с ними провожу», — говорила она.В одном из интервью Мария Шукшина рассказывала, что Марк внимательно смотрит кино, а она старается объяснять ему, что правильно, а что неправильно.
Где находится отец ребенка сейчасВ начале 2025 года в эфире программы Андрея Малахова прозвучала информация о том, что Макар Касаткин еще весной 2024 года отправился на защиту страны. Сестра Макара Анна, появившаяся в студии программы, призналась, что почти пять лет не общалась с братом и мамой, поэтому не знала, где находится Макар.
Позже появилась информация, что в апреле 2026 года Макар вернулся домой. Однако подробностей о его нынешней жизни родственники раскрывать не стали.
Главный вопрос, который продолжает волновать публику, касается нынешней жизни Марка. Согласно информации из разных источников, мальчик живет в доме Шукшиной, которая наняла нянь.
Бывшая невестка Марии Шукшиной умерлаПолицейские обнаружили тело девушки в конце декабря в квартире одного из спальных районов города. Причиной смерти Фрейи Зильбер стала передозировка запрещенными веществами. Девушка долгое время страдала от наркотической зависимости.
Зильбер получила широкую известность после участия в программе Андрея Малахова. В эфире она заявила о своей беременности от сына актрисы Марии Шукшиной, Макара Касаткина. Девушка обратилась на телевидение за помощью, так как звездный наследник отказывался признавать будущего ребенка.
Позже Фрейя официально доказала отцовство Касаткина через суд, хотя семья Шукшиных до последнего отрицала эту историю. Впоследствии актриса с радостью приняла внука.