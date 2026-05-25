Актриса Наталья Бочкарёва впервые за долгое время опубликовала фото с мужем
Впервые за долгое время звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва опубликовала фото с мужем. В личном блоге актриса посвятила пост Роману в день его рождения.
На совместном снимке Бочкарёва обняла супруга за плечи и призналась ему в любви.
«Спасибо тебе за любовь, заботу и наше счастье. Мы тебя очень любим и ценим каждый момент рядом с тобой. Пусть в твоей жизни будет много радости, сил, здоровья и улыбок. Мы всегда будем вместе, поддерживать друг друга и идти только вперёд, рука об руку», — написала она.Актриса вышла замуж за своего личного помощника в 2019 году. В 2023 году у пары родился сын, которого они назвали Александром.
