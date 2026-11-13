Отказ матери, рак, разрыв с Арбениной и новая жизнь после «Ночных снайперов»: как сейчас живет Светлана Сурганова?
14 ноября Светлане Сургановой исполняется 58 лет. За плечами певицы — громкая история «Ночных снайперов», болезненное расставание с Дианой Арбениной, борьба с онкологическим заболеванием и создание собственного коллектива, который обрел многомиллионную аудиторию. Но путь артистки начался с непростой семейной истории: биологическая мать отказалась от нее сразу после рождения, а правду об удочерении Светлана узнала уже взрослой, подробности — в материале «Радио 1».
От коммуналки до большой сцены: детство, о котором певица узнала правду лишь в 25 летСветлана Сурганова родилась 14 ноября 1968 года в Ленинграде. Биологических родителей она никогда не видела: мать оставила девочку в роддоме. Когда Светлане было три года, ее удочерила Лия Давыдовна Сурганова — кандидат биологических наук, пережившая в детстве блокаду Ленинграда. Воспитывать девочку помогала бабушка Зоя Михайловна.
Приемная мать забрала Светлану из педиатрического института, где выхаживали детей, от которых отказались родители. По словам певицы, на тот момент она отставала в развитии и часто болела. Лия Давыдовна много читала дочери вслух и каждый день пела вместе с ней. Позднее именно музыка стала главным делом жизни Светланы.
О том, что она приемный ребенок, Сурганова узнала только в 25 лет. В 2021 году певица рассказывала, что смогла узнать имя биологической матери, но к тому времени женщины уже не было в живых. Детство будущей артистки прошло в коммунальной квартире, где вместе жили четыре семьи.
Музыкой Светлана увлеклась еще в школьные годы. По совету подруги матери, учительницы музыки, она поступила в музыкальную школу и начала заниматься скрипкой. Причем инструмент выбрала осознанно. Уже в 14 лет девушка сочиняла собственные песни — некоторые из них впоследствии вошли в концертный репертуар. Среди ранних композиций были «Дождик», «22 часа разлуки», «Музыка» и «Время».
В девятом классе Сурганова вместе с одноклассницами создала первую музыкальную группу — «Камертон». После окончания школы № 163 и музыкальной школы по классу скрипки она поступила в медицинское училище № 1, а затем окончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию.
«Ночные снайперы»: встреча, которая изменила жизнь двух музыкантовВ медицинском училище Светлана познакомилась с Петром Малаховским, преподавателем обществоведения. Вместе они создали группу «Нечто иное», выступали на фестивалях и сборных концертах, где собирались представители неформальной молодежной культуры Петербурга. Музыканты исполняли собственные песни, а также композиции на стихи современных и классических поэтов. Официального альбома коллектив не выпустил, однако сохранились студийные и концертные записи начала 1990-х.
Важной частью раннего творчества стало сотрудничество с поэтессой Светланой Голубевой. Они познакомились в Педиатрической академии: Сурганова исполняла песни на стихи Голубевой, а некоторые собственные композиции артистки женщины пели дуэтом.
Переломным моментом стало 19 августа 1993 года. В этот день Светлана познакомилась с Дианой Арбениной, приехавшей в Петербург из Магадана. Впоследствии именно эту дату стали считать днем рождения «Ночных снайперов». Поначалу коллектив существовал как акустический дуэт: Арбенина играла на гитаре, а Сурганова — на скрипке. Осенью 1993 года девушки выступили на фестивале авторской песни.
Затем последовали концерты в петербургских клубах, участие в музыкальных конкурсах и фестивалях. В 1996 году дуэт даже отправился выступать перед студентами в Данию. В том же году Арбенина и Сурганова выпустили поэтические сборники «Дрянь» и «Цель».
Настоящий прорыв случился в 1998 году, когда вышел дебютный акустический альбом «Капля дегтя в бочке меда». Песни начали звучать на радио, а группа отправилась в гастрольные поездки по России и за рубеж. Вскоре к дуэту присоединились барабанщик Алик Потапкин и бас-гитарист Игорь Копылов — музыка «Ночных снайперов» стала приобретать электрическое звучание.
В 1999 году вышел альбом «Детский лепет», собравший домашние и студийные записи разных лет. А в 2001-м появился «Рубеж», после которого коллектив получил широкую известность. Песня «31-я весна» попала в ротацию «Нашего радио», а заглавная композиция также стала большим хитом. В том же году группа впервые выступила на фестивале «Нашествие».
Следующий альбом, «Цунами», вышел в декабре 2002 года. Среди самых известных песен пластинки — «Катастрофически» и «Ты дарила мне розы». Однако вскоре после выхода альбома Сурганова покинула коллектив, который сама же помогла создать.
Уход со скандалом: почему распалась творческая пара с Дианой АрбенинойРасставание двух музыкантов стало одним из самых обсуждаемых эпизодов в истории «Ночных снайперов». Диана Арбенина объясняла уход Сургановой различиями в музыкальных предпочтениях. После разрыва артистки продолжили самостоятельную карьеру. При этом Сурганова не скрывала уважения к бывшей коллеге и их совместному прошлому.
Спустя годы бывшие коллеги все-таки вышли на одну сцену. В 2018 году Сурганова приняла участие в юбилейном концерте «Ночных снайперов», посвященном 25-летию группы. Это стало их первым совместным выступлением после 15 лет раздельного творчества. В марте 2019 года они снова спели вместе — уже на концерте в петербургском Ледовом дворце.
«Сурганова и оркестр»: второе дыхание и собственные хитыПосле ухода из «Ночных снайперов» Светлана не стала надолго исчезать со сцены. В 2003 году она создала коллектив «Сурганова и оркестр», пригласив музыкантов из группы «Север комбо». Первый концерт состоялся 26 апреля в Петербурге.
В том же году вышел дебютный альбом «Неужели не я», который получил премию «Золотая Пластинка». Песни «Больно» и «Мураками» надолго закрепились в верхних строчках хит-парада «Нашего радио»: первая продержалась на первом месте десять недель, вторая — шестнадцать.
Особое место в творчестве Сургановой занимает композиция «Больно», написанная еще в 1991 году. Именно она стала одной из первых песен нового коллектива, прозвучавших в «Чартовой дюжине». В августе 2003 года группа впервые выступила на «Нашествии», а затем стала постоянным участником фестиваля.
В следующие годы музыканты активно гастролировали: только в рамках тура «Кругосветка» в 2004–2005 годах они дали концерты более чем в ста городах России и зарубежья.
За дебютной пластинкой последовали «Возлюбленная Шопена», «Соль», «Проверено временем. Часть 1: Вечное движение», «Чужие как свои» и другие релизы. В 2011 году группа записала альбом «Увидимся скоро» в гамбургской студии H.O.M.E. Studios, где работали Rammstein, Guano Apes, Depeche Mode и Eminem.
В 2013 году вышел мини-альбом «Велосипед», в записи которого участвовали Настя Полева и Шура. В 2017-м коллектив представил пластинку «Песни военных лет», куда вошли известные композиции «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и другие. В 2021 году дискографию пополнил двойной альбом «Все будет. Завтра».
Помимо музыки, Сурганова занимается поэзией. Она выпускала сборники стихов и текстов песен, а также книги «Тетрадь слов» и «Книга писем». В 2020 году артистка представила автобиографию «Все сначала!», основанную на ее дневниковых записях.
Светлана выступала с поэтическими программами, читала со сцены произведения Ахматовой, Бродского, Цветаевой и Мандельштама. В 2005 году она также участвовала в русском дубляже мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством», а в 2013-м победила в музыкальном телепроекте «Живой звук» на канале «Россия 1».
Рак кишечника и несколько операций: испытание, которое изменило отношение к жизниОдним из самых тяжелых периодов в жизни Сургановой стала борьба с онкологическим заболеванием. В 1997 году у певицы диагностировали рак кишечника. Ей пришлось перенести несколько операций, а полное восстановление заняло годы — только к 2005 году артистка смогла вернуться к полноценной жизни.
До этого Сурганова была стомированной пациенткой. Болезнь и лечение стали серьезным испытанием, но, как признавалась певица, одновременно научили ее внимательнее относиться к себе и ценить каждый день.
Артистка не раз отмечала, что пережитое повлияло на ее мировоззрение. Она стала иначе воспринимать трудности и с большей благодарностью относиться к возможности заниматься любимым делом.
Личная жизнь без подробностей: почему певица не рассказывает о семьеСветлана Сурганова не замужем, детей у нее нет. Певица предпочитает не делать личную жизнь частью публичного образа и редко рассказывает о романтических отношениях. Она также не делала открытых заявлений о своей сексуальной ориентации**.
При этом артистка высказывалась в поддержку проведения ЛГБТ-мероприятий** в России, в частности кинофестиваля сексуальных меньшинств** в Петербурге в 2008 году. Эти сведения относятся к ее публичной позиции того периода и не являются основанием для выводов о личной жизни.
Позиция по Крыму, поддержка России и концерт для добровольцевОбщественные высказывания Сургановой также привлекали внимание. В 2014 году певица положительно отозвалась о присоединении Крыма к России, заявив, что это событие вызывает у нее «внутреннее воодушевление». В мае 2016 года она выступила в Севастополе. В 2018 году украинские пограничники отказали артистке во въезде в страну и сообщили о трехлетнем запрете на посещение Украины из-за поездки на полуостров.
В апреле 2022 года Сурганова опубликовала открытое письмо согражданам. В нем она рассуждала о происходящих событиях, давлении на русскоговорящих людей и отношении к своей стране. При этом певица отдельно отмечала, что в сложившейся ситуации «пока трудно разобрать, где правда, а где ложь», а оценку происходящему, по ее мнению, даст время.
Летом того же года Сурганова приняла участие в записи кавер-версии песни Анатолия Крупнова «Я остаюсь» для проекта Гарика Сукачева. Вместе с ней в записи участвовали Олег Гаркуша, Андрей Князев, Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Сергей Галанин и другие музыканты.
В апреле 2023 года Сурганова вместе с участником своего коллектива Валерием Тхаем посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Музыканты дали небольшой концерт для желающих отправиться на специальную военную операцию. Тхай объяснил, что артисты приехали поддержать людей и подарить им «живой энергии и позитива».