13 ноября 2026, 19:27

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

14 ноября Светлане Сургановой исполняется 58 лет. За плечами певицы — громкая история «Ночных снайперов», болезненное расставание с Дианой Арбениной, борьба с онкологическим заболеванием и создание собственного коллектива, который обрел многомиллионную аудиторию. Но путь артистки начался с непростой семейной истории: биологическая мать отказалась от нее сразу после рождения, а правду об удочерении Светлана узнала уже взрослой, подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От коммуналки до большой сцены: детство, о котором певица узнала правду лишь в 25 лет «Ночные снайперы»: встреча, которая изменила жизнь двух музыкантов Уход со скандалом: почему распалась творческая пара с Дианой Арбениной «Сурганова и оркестр»: второе дыхание и собственные хиты Рак кишечника и несколько операций: испытание, которое изменило отношение к жизни Личная жизнь без подробностей: почему певица не рассказывает о семье Позиция по Крыму, поддержка России и концерт для добровольцев

От коммуналки до большой сцены: детство, о котором певица узнала правду лишь в 25 лет

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

«Ночные снайперы»: встреча, которая изменила жизнь двух музыкантов

Диана Арбенина (Фото: Instagram* / @_diana_arbenina)

Уход со скандалом: почему распалась творческая пара с Дианой Арбениной

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

«Сурганова и оркестр»: второе дыхание и собственные хиты

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

Рак кишечника и несколько операций: испытание, которое изменило отношение к жизни

Личная жизнь без подробностей: почему певица не рассказывает о семье

Светлана Сурганова (Фото: Instagram* / @surganova_official)

Позиция по Крыму, поддержка России и концерт для добровольцев