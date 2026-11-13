«Моё сердце полно»: Ксения Алфёрова сделала заявление о новом браке
Ксения Алфёрова заявила, что не хочет выходить замуж после развода с Бероевым
52-летняя Ксения Алфёрова сделала неожиданное заявление о браке.
В беседе с Пятым каналом актриса сообщила, что не планирует повторно выходить замуж после развода с Егором Бероевым.
«Моё сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу», — призналась она.Напомним, что Бероев и Алфёрова официально оформили развод в 2025 году, однако расстались они ещё в 2023-м. После того как в сети появились слухи, актёр сам подтвердил разрыв в социальных сетях. При этом, как утверждает Ксения, он не согласовал это заявление с ней.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о расставании звёздной пары. Кроме того, выяснили подробности новой жизни Егора Бероева с молодой женой.