«Моё сердце полно»: Ксения Алфёрова сделала заявление о новом браке

13 ноября 2026, 17:04

Ксения Алфёрова заявила, что не хочет выходить замуж после развода с Бероевым

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

52-летняя Ксения Алфёрова сделала неожиданное заявление о браке.





В беседе с Пятым каналом актриса сообщила, что не планирует повторно выходить замуж после развода с Егором Бероевым.

«Моё сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу», — призналась она.