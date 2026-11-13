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«Моё сердце полно»: Ксения Алфёрова сделала заявление о новом браке

Ксения Алфёрова заявила, что не хочет выходить замуж после развода с Бероевым
Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

52-летняя Ксения Алфёрова сделала неожиданное заявление о браке.



В беседе с Пятым каналом актриса сообщила, что не планирует повторно выходить замуж после развода с Егором Бероевым.

«Моё сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу», — призналась она.
Напомним, что Бероев и Алфёрова официально оформили развод в 2025 году, однако расстались они ещё в 2023-м. После того как в сети появились слухи, актёр сам подтвердил разрыв в социальных сетях. При этом, как утверждает Ксения, он не согласовал это заявление с ней.

В материале «Радио 1» рассказываем всё о расставании звёздной пары. Кроме того, выяснили подробности новой жизни Егора Бероева с молодой женой.

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Ольга Щелокова

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