«Полёт нормальный»: Ольга Орлова в день 49-летия раскрыла, как меняется с годами
Ольга Орлова отметила 49-й день рождения в Дубае и высказалась о возрасте
Певица Ольга Орлова поделилась в личном блоге кадрами с празднования своего 49-летия в Дубае.
Ольга опубликовала фото из праздничного ресторана: на снимках она позирует в нарядном образе, а вокруг неё видна атмосфера торжества. Отмечается, что артистка проводит вечер в кругу близких. В том же посте Орлова с юмором высказалась о возрасте.
«Годы идут, характер портится, самооценка крепнет. 49, полёт нормальный», — написала она.Певица отметила, что чувствует себя уверенно и с иронией относится к тому, как меняются её взгляды и привычки с течением времени. Публикация собрала отклики поклонников, которые поздравили артистку с праздником и поддержали её шутку о возрасте.