«Полёт нормальный»: Ольга Орлова в день 49-летия раскрыла, как меняется с годами

13 ноября 2026, 18:49

Ольга Орлова отметила 49-й день рождения в Дубае и высказалась о возрасте

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova)

Певица Ольга Орлова поделилась в личном блоге кадрами с празднования своего 49-летия в Дубае.





Ольга опубликовала фото из праздничного ресторана: на снимках она позирует в нарядном образе, а вокруг неё видна атмосфера торжества. Отмечается, что артистка проводит вечер в кругу близких. В том же посте Орлова с юмором высказалась о возрасте.

«Годы идут, характер портится, самооценка крепнет. 49, полёт нормальный», — написала она.