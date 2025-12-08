Отказался от половой жизни, попал под санкции Украины и стал интернет-мемом: как живет депутат и звезда шоу «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман?

08 декабря 2025, 19:38

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Легендарному игроку интеллектуальных телеигр, публицисту, политическому консультанту и депутату Госдумы Анатолию Вассерману 9 декабря исполняется 73 года. За годы своей карьеры он прославился не только как многократный чемпион «Что? Где? Когда?» и автор книг, но и как человек, полностью отказавшийся от половой жизни. О том, как складывалась его карьера, почему он стал героем мемов и что говорил про СВО — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анатолия Вассермана: детство и семья Начало профессионального пути Участие в интеллектуальных играх: путь к всероссийской известности Другие проекты и медийная деятельность Политическая карьера и взгляды Анатолия Вассермана Международные санкции Личная жизнь Анатолия Вассермана: зачем он взял на себя обет воздержания Анатолий Вассерман сегодня: мемы в интернете

Биография Анатолия Вассермана: детство и семья

«Не могу сказать, что чем-то отличался от сверстников. Читать бегло научился в четыре года — почти все современные дети к четырем-пяти годам умеют читать. Но мне очень легко давалась учеба. В 14 лет я от корки до корки прочел 15-томный энциклопедический справочник по машиностроению», — вспоминал Вассерман.

Начало профессионального пути

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)



Участие в интеллектуальных играх: путь к всероссийской известности

в 2001–2002 годах Вассерман выиграл 15 игр подряд;

в 2004-м получил титул «лучшего игрока десятилетия»;

стал пятикратным чемпионом Украины по спортивной версии игры (2005, 2006, 2010–2012);

пять раз побеждал на московских турнирах (2008–2019).

Анатолий Вассерман (фото: кадр из «Что? Где? Когда?»)



«Когда почти три десятка лет участвуешь в интеллектуальных играх, очень сложно ощутить свое превосходство. Ведь в них есть не только победы, но и поражения. Я постоянно нахожусь в среде где "все такие умные", – начисто отучился от зачатков превосходства над окружающими», — говорил Вассерман.

Другие проекты и медийная деятельность

Политическая карьера и взгляды Анатолия Вассермана

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)



«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — сказал публицист.

Международные санкции

Личная жизнь Анатолия Вассермана: зачем он взял на себя обет воздержания

«Я доказывал, что все ограничения человечества на половую жизнь, если и имели какой-то смысл, то сейчас не актуальны. И чем раньше мы с ними покончим, тем лучше. Мой оппонент придерживался противоположной точки зрения, мол, нет, это для себя. Я решил доказать, что это не для себя, и сказал: "Я вообще половой жизнью жить не буду"», — вспоминал Анатолий.

Анатолий Вассерман (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



«В одной из телепередач об асексуалах, куда меня пригласили в качестве экспоната, я предупредил: если меня кто-нибудь будет выставлять в качестве благотворного примера отказа от половой жизни, не поленюсь — встану и набью морду. По моему опыту, воздержание — дело малоприятное во всех отношениях. Ведь вопреки расхожему мнению думать о сексе меньше не получается», — признавался он.

Анатолий Вассерман сегодня: мемы в интернете

«В левом кармане — разнообразные сумки и сетки, зарядные устройства для гаджетов. Есть даже инструмент для спасения попавших в автомобильную аварию. Это нож с шипом: ударом такого шипа можно расколоть любое автомобильное стекло. Ношу его как коллекционный экземпляр. Но мне действительно нравится думать — если случится несчастье, я смогу помочь людям», — рассказывал он.