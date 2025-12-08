Отказался от половой жизни, попал под санкции Украины и стал интернет-мемом: как живет депутат и звезда шоу «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман?
Легендарному игроку интеллектуальных телеигр, публицисту, политическому консультанту и депутату Госдумы Анатолию Вассерману 9 декабря исполняется 73 года. За годы своей карьеры он прославился не только как многократный чемпион «Что? Где? Когда?» и автор книг, но и как человек, полностью отказавшийся от половой жизни. О том, как складывалась его карьера, почему он стал героем мемов и что говорил про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Анатолия Вассермана: детство и семьяАнатолий Вассерман появился на свет 9 декабря 1952 года в Одессе. Его отец, Александр Анатольевич, был теплофизиком и преподавал в Одесском национальном морском университете. Мать, Лина Ильинична Баум, работала главным бухгалтером. В семье росло двое сыновей — Анатолий и его брат Владимир, ставший писателем.
Будущий политик и публицист учился в школе № 47 и активно участвовал в комсомольской жизни. Он с ранних лет тянулся к общественной деятельности.
«Не могу сказать, что чем-то отличался от сверстников. Читать бегло научился в четыре года — почти все современные дети к четырем-пяти годам умеют читать. Но мне очень легко давалась учеба. В 14 лет я от корки до корки прочел 15-томный энциклопедический справочник по машиностроению», — вспоминал Вассерман.Мальчик часто болел, из-за чего нередко выпадал из учебного процесса, а после возвращения в класс сталкивался с напряжёнными отношениями со сверстниками. Некоторые одноклассники-хулиганы принуждали его выполнять за них домашние задания, и в итоге семье приходилось не раз менять сыну школу.
Не проще складывались отношения и с учителями. Несмотря на впечатляющий объём знаний, Вассерман вызывал у педагогов раздражение: он регулярно поправлял их, обращал внимание на неточности и поверхностность подачи материала.
В 1974 году Вассерман окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (ныне Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики), получив образование в области теплофизики.
Начало профессионального путиСразу после вуза, в 1974–1977 годах, Вассерман работал программистом в исследовательском секторе НПО «Холодмаш» в Одессе. Затем, с 1977 по 1995 год, трудился в НИИ «Пищепромавтоматика». После распада СССР он переехал в Москву, где продолжил заниматься аналитикой и публицистикой.
В 2005 году открыл блог в LiveJournal, который ведёт до сих пор. Там он публикует журналистские материалы, аналитику, анонсы мероприятий, заметки о путешествиях и ответы на вопросы аудитории.
Участие в интеллектуальных играх: путь к всероссийской известностиЕго дебют на телевидении состоялся 14 октября 1989 года в составе команды Нурали Латыпова на «Что? Где? Когда?». Позднее он участвовал в «Брейн-ринге» в команде Виктора Мороховского.
В 1991 году, выступая за одесскую команду, Анатолий Вассерман вместе с Борисом Бурдой проиграл и потерял право участвовать в телепередаче «Что? Где? Когда?». Спустя четыре года ему разрешили вернуться, однако к играм элитарного клуба он больше не присоединялся.
Настоящий прорыв произошёл в «Своей игре» на НТВ:
- в 2001–2002 годах Вассерман выиграл 15 игр подряд;
- в 2004-м получил титул «лучшего игрока десятилетия»;
- стал пятикратным чемпионом Украины по спортивной версии игры (2005, 2006, 2010–2012);
- пять раз побеждал на московских турнирах (2008–2019).
В спортивном варианте «Что? Где? Когда?» Анатолий также проявил себя: он выступал за команды «Немчиновка» (Москва) и команду Евгении Канищевой (Симферополь), вместе с которыми становился победителем и призёром крупных турниров, включая чемпионат Украины 2005 года (первое место), а также первенства 2006 и 2011 годов (второе место).
Кроме того, в составе «Феникса» выиграл чемпионат Украины по эрудит-квартету (2007), а с командой «Домодедово и остальная Россия» взял бронзу чемпионата Москвы в 2010 году.
«Когда почти три десятка лет участвуешь в интеллектуальных играх, очень сложно ощутить свое превосходство. Ведь в них есть не только победы, но и поражения. Я постоянно нахожусь в среде где "все такие умные", – начисто отучился от зачатков превосходства над окружающими», — говорил Вассерман.
Другие проекты и медийная деятельностьПомимо интеллектуальных игр, Вассерман активно работал в СМИ и аналитике. С 2008 по 2010 год он был шеф-редактором журнала «Идея Икс», посвящённого компьютерным технологиям.
В 2008–2011 годах вел программу «Мнения знатоков» на телеканале «Столица». С 2011 по 2013 год вместе с Егором Холмогоровым вёл передачу «Реакция Вассермана» на НТВ.
С 2012 по 2015 годы работал ведущим программы «Беседка с Анатолием Вассерманом» на «Комсомольской правде».
С 2012 по 2017 годы вёл авторскую рубрику «Открытым текстом» на РЕН ТВ. В 2013 году вместе с братом Владимиром выпустил путеводитель «Кое-что за Одессу». Также он является автором и соавтором 15 книг на общественно-политические и историко-культурологические темы.
На телевидении Вассерман появлялся и в художественных проектах — сыграл камео в сериалах «Крыша мира», «Гранд» и «Миша портит всё». С апреля по декабрь 2017 года писал публицистику для МИА «Россия сегодня».
В 2022 году стал ведущим еженедельного проекта Rutube «Все, что нудно про RUTUBE», стилизованного под формат «Своей игры».
Политическая карьера и взгляды Анатолия ВассерманаПолитическая активность Вассермана началась ещё в 1994 году, когда он баллотировался в Верховную раду Украины и занял второе место. После этого окончательно переехал в Россию.
С 1995 по 2010 год работал консультантом мэра и правительства Москвы. В 2012 году стал доверенным лицом Игоря Маркова на выборах в Верховную раду.
Вассерман много лет последовательно призывал к объединению России и Украины, поддерживал идею пересмотра государственного устройства Украины и отделения Галичины. В 2015 году СБУ завела против него дело о сепаратизме, а он подал документы на получение гражданства РФ.
В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство «за особые заслуги перед Российской Федерацией». В сентябре того же года Вассерман баллотировался в Госдуму VII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» по Преображенскому одномандатному округу № 205 в Москве. Он получил 19,37% голосов и занял второе место, уступив кандидату от «Единой России» Антону Жаркову, набравшему 33,75%.
В парламент он прошёл позже — на выборах 2021 года. Тогда в том же 205-м округе на востоке столицы Вассерман уже оказался лидером гонки, заручившись поддержкой 33,66% избирателей. Ближайшим соперником стал представитель КПРФ Сергей Обухов, у которого было 24,18%. После избрания, 12 октября 2021 года, он вошёл в комитет Госдумы по просвещению.
15 февраля 2022 года Вассерман проголосовал за обращение к президенту с предложением признать независимость ДНР и ЛНР. Позже он поддержал проведение российской военной операции на территории Украины и выступил против обмена военнопленных из батальона «Азов»*.
«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — сказал публицист.Также Вассерман выступает против запретов на табак, наркотики и психотропные вещества, считая, что ограничение только усиливает нелегальный оборот. В сфере образования выступает за отмену всех реформ последних 30 лет.
Международные санкцииПосле голосования по признанию ДНР и ЛНР в феврале 2022 года Вассерман попал под санкции ЕС, а затем — под ограничения Канады, США, Швейцарии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Японии. 7 сентября 2022 года его имя внесли в санкционный список Украины.
Сам Вассерман говорит, что никаких ограничений на себе не ощущает и рассматривает санкции только как «формальное упоминание в перечне».
Личная жизнь Анатолия Вассермана: зачем он взял на себя обет воздержанияПолитик и публицист никогда не был женат и у него нет детей. Он не раз подчёркивал, что в 17 лет дал себе обет целомудрия и придерживается его до сих пор. Когда-то обычный спор с одногруппником о пользе и вреде полового воздержания неожиданно перерос в решение, которое определило всю дальнейшую жизнь Анатолия Вассермана.
«Я доказывал, что все ограничения человечества на половую жизнь, если и имели какой-то смысл, то сейчас не актуальны. И чем раньше мы с ними покончим, тем лучше. Мой оппонент придерживался противоположной точки зрения, мол, нет, это для себя. Я решил доказать, что это не для себя, и сказал: "Я вообще половой жизнью жить не буду"», — вспоминал Анатолий.Несмотря на обет, Вассерман не избегает лёгкого флирта. Он признавался, что относится к этому непринуждённо, но никогда не идёт дальше.
При этом он подчёркивает: не призывает никого повторять его путь. Напротив — считает свой опыт негативныи, ведь мысли на интимные темы, по его словам, не покидают его.
«В одной из телепередач об асексуалах, куда меня пригласили в качестве экспоната, я предупредил: если меня кто-нибудь будет выставлять в качестве благотворного примера отказа от половой жизни, не поленюсь — встану и набью морду. По моему опыту, воздержание — дело малоприятное во всех отношениях. Ведь вопреки расхожему мнению думать о сексе меньше не получается», — признавался он.Вассерман об отказе от половой жизни говорит спокойно: в его спальне развешаны эротические фотографии девушек, и этого ему достаточно, чтобы справляться с нехваткой романтических отношений.
Анатолий Вассерман сегодня: мемы в интернетеОдно из главных увлечений — коллекционирование огнестрельного оружия, которым он занимается более полувека. При этом сам признаётся, что стреляет неважно.
Среди знаковых атрибутов Вассермана — его знаменитые жилеты с 28 карманами, которые он носит круглый год. Как выяснилось, свой знаменитый жилет Вассерман заказывает в магазине спецодежды — весит он около девяти килограммов. По словам публициста, в многочисленных карманах у него более 130 предметов, которые он привык носить с собой «на всякий случай».
«В левом кармане — разнообразные сумки и сетки, зарядные устройства для гаджетов. Есть даже инструмент для спасения попавших в автомобильную аварию. Это нож с шипом: ударом такого шипа можно расколоть любое автомобильное стекло. Ношу его как коллекционный экземпляр. Но мне действительно нравится думать — если случится несчастье, я смогу помочь людям», — рассказывал он.В интернете Вассерман давно стал популярным героем шуток. Пользователи создают мемы и анекдоты о его культовом жилете, бороде и выдающемся интеллекте. Среди наиболее распространённых — фразы о «карманах, ведущих в четвёртое измерение» или «бороде, которая умеет читать».
Сам Анатолий Александрович относится к этому с юмором и признаёт, что некоторые шутки действительно остроумны.