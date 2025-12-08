Лепс с косичкой и серьгой: поклонники обсуждают новый имидж артиста

08 декабря 2025, 17:37

63-летний Григорий Лепс удивил новым дерзким образом на съёмках клипа

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс, которому 63 года, вновь удивил в соцсетях публику переменами во внешности. Артист продолжает экспериментировать со стилем, и многие отметили, что его образы стали выглядеть заметно моложе.





В своём личном блоге Лепс поделился серией снимков со съёмок нового клипа. На фото он в привычном черном костюме, но образ дополняют серьга в ухе и тонкая косичка.





«Сегодня снимаем клип. Ждите, скоро!» — подписал кадры певец.