Ольга Прокофьева поделилась любимыми советскими фильмами для новогоднего настроения
Актриса Прокофьева рассказала, какие фильмы помогают ей поверить в волшебство
В преддверии Нового года многие знаменитости пересматривают любимые фильмы, чтобы ощутить праздничную атмосферу.
Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева рассказала Общественной Службе Новостей, какие кинокартины помогают ей вновь поверить в зимнее волшебство.
«Конечно, я смотрю фильмы, которые связаны с нашей историей и культурой. Например, под Новый год люблю пересматривать новогоднюю сказку "Чародеи", просто потрясающий фильм с прекрасным актёрским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто ещё не смотрел», — отметила Прокофьева.Кроме того, актриса любит на январских каникулах возвращаться к советским комедиям и детективам, которые создают особое праздничное настроение.