«Виновата я»: Юная дочь Даны Борисовой рассталась с 35-летним продюсером Диброва
18-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова рассталась с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. Об этом стало известно из личного блога девушки.
Полина начала встречаться с Якобсоном этой осенью. Вскоре девушка переехала к нему. При этом Дана Борисова ранее заявляла, что не доверяет избраннику дочери.
Несмотря на это, Полина продолжила отношения, делилась в соцсетях, что называет Артура «муженьком», а он её — «жёнушкой». Однако 8 декабря девушка сообщила о расставании с возлюбленным.
«Мы с Артуром расстались. Виновата я», — кратко написала она.Дана Борисова подтвердила эту информацию и раскрыла причину разрыва. По словам телеведущей, её дочь изменила Якобсону.
«Они расстались. Полина в прямом смысле слова изменила. Ничего хорошего», — сказала Борисова.Личность нового молодого человека, по её словам, ей неизвестна.