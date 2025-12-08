Достижения.рф

«Виновата я»: Юная дочь Даны Борисовой рассталась с 35-летним продюсером Диброва

Дочь Даны Борисовой Полина объявила о расставании с продюсером Артуром Якобсоном
Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Instagram* @danaborisova_official )

18-летняя дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова рассталась с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. Об этом стало известно из личного блога девушки.



Полина начала встречаться с Якобсоном этой осенью. Вскоре девушка переехала к нему. При этом Дана Борисова ранее заявляла, что не доверяет избраннику дочери.

Несмотря на это, Полина продолжила отношения, делилась в соцсетях, что называет Артура «муженьком», а он её — «жёнушкой». Однако 8 декабря девушка сообщила о расставании с возлюбленным.

«Мы с Артуром расстались. Виновата я», — кратко написала она.
Дана Борисова подтвердила эту информацию и раскрыла причину разрыва. По словам телеведущей, её дочь изменила Якобсону.
«Они расстались. Полина в прямом смысле слова изменила. Ничего хорошего», — сказала Борисова.
Личность нового молодого человека, по её словам, ей неизвестна.

