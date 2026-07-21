21 июля 2026, 14:00

Олег Газманов (Фото: Instagram*** / oleggazmanov)

Народному артисту России, автору-исполнителю, чьи песни стали не просто хитами, а своеобразными гимнами для миллионов, Олегу Газманову 22 июля исполняется 75 лет. Сейчас артист продолжает активную творческую и общественную деятельность, поддерживает российских бойцов и регулярно оказывается в центре громких обсуждений. О том, как он живет ​сегодня и что думает про СВО, ​расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и семья: военные корни и любовь к музыке Прорыв в Москве: от «Люси» до «Эскадрона» Почему отменялись концерты Газманова Отношение Газманова к СВО и помощь военным Розыск на Украине и обвинения Критика патриотизма Газманова Что Газманов говорит об уехавших артистах

Детство и семья: военные корни и любовь к музыке

Прорыв в Москве: от «Люси» до «Эскадрона»

Олег и Родион Газмановы (Фото: Instagram*** / rodder13)

Почему отменялись концерты Газманова

«В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 и Красногорск 11.02.2024 и к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия», — сообщил артист в соцсетях.

Отношение Газманова к СВО и помощь военным

«Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил артист в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

«Много концертов, съемок, выступлений. Оказываю регулярно помощь нашим воинам — финансово и выступлениями в госпиталях: хотя это не афиширую», — отметил музыкант.

Розыск на Украине и обвинения

Олег Газманов (Фото: Instagram*** / oleggazmanov)

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Видимо, они решили так "поздравить" меня с днем рождения», — заявил артист, сообщает ТАСС.

Критика патриотизма Газманова

«Когда мы узнаем, что такие народные артисты, как Газманов получают деньги за написание патриотической песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за патриотизм, это нонсенс», — высказался Киселев.

Что Газманов говорит об уехавших артистах

Олег Газманов (Фото: Instagram*** / oleggazmanov)

«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому», — сказал он в программе «Жизнь и судьба».

«Тот самый Максим Галкин** — далеко не ходить. Для меня такие люди уже нерукопожатные. Они приняли решение выступать против и получать деньги за обливание грязью страны, которая тебя вырастила, сделала из тебя человека, дала тебе образование», — отметил он.