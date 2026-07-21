Обвинения в показном патриотизме и высказывания об уехавших коллегах: как Олег Газманов оказался под огнем критики от соратников по сцене?
Народному артисту России, автору-исполнителю, чьи песни стали не просто хитами, а своеобразными гимнами для миллионов, Олегу Газманову 22 июля исполняется 75 лет. Сейчас артист продолжает активную творческую и общественную деятельность, поддерживает российских бойцов и регулярно оказывается в центре громких обсуждений. О том, как он живет сегодня и что думает про СВО, расскажет «Радио 1».
Детство и семья: военные корни и любовь к музыкеОлег Газманов родился в городе Гусеве Калининградской области. Его отец, Михаил Семенович Газманов, был военным, участвовал в Великой Отечественной войне в составе Третьего Белорусского фронта. После войны окончил Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище в Ленинграде и ушел в отставку в звании майора в 1972 году. Умер в 1983 году от инсульта.
Мать певца, Зинаида Абрамовна Газманова, во время войны работала санитаркой и медсестрой, а затем посвятила жизнь медицине как кардиолог и терапевт. Она умерла в 2006 году.
В детстве Газманов занимался спортивной гимнастикой и получил звание мастера спорта. Однако из-за травмы был вынужден оставить спорт. В 1973 году он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ) по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». После учебы служил под Ригой и преподавал в родном училище.
Увлечение музыкой привело Газманова в Калининградское музыкальное училище, которое он окончил в 1981 году по классу гитары. Параллельно выступал в ансамбле «Атлантик».
Прорыв в Москве: от «Люси» до «Эскадрона»В Москве артисту пришлось нелегко: он брался за любую работу, чтобы закрепиться в столице. В этот период начал писать песни для других исполнителей. Одним из первых хитов стала композиция «Белый снег» для Валерия Леонтьева. Настоящий успех пришел после песни «Люси», которую исполнил его сын Родион. Композиция и клип моментально завоевали популярность. Вслед за этим Газманов выпустил сольный трек «Эскадрон», который сделал его узнаваемым во всей стране.
В 1992 году Газманов получил премию The World Music Awards в Монако. Впоследствии он гастролировал по США и другим странам, подтверждая статус одного из самых узнаваемых российских артистов за рубежом.
Почему отменялись концерты ГазмановаВ феврале 2024 года в Зеленограде и Красногорске были отменены концерты певца. По словам самого Газманова, причиной стало отсутствие заключенных договоров о проведении выступлений.
«В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 и Красногорск 11.02.2024 и к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия», — сообщил артист в соцсетях.
Отношение Газманова к СВО и помощь военнымГазманов открыто поддерживает российских военнослужащих и неоднократно выступал в госпиталях.
«Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил артист в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».В интервью NEWS.ru в декабре 2023 года он рассказал о регулярной помощи бойцам ВС России, в том числе финансовой и моральной. Кроме того, Газманов рассказал, что совершил два гастрольных тура в поддержку победы России в специальной военной операции.
«Много концертов, съемок, выступлений. Оказываю регулярно помощь нашим воинам — финансово и выступлениями в госпиталях: хотя это не афиширую», — отметил музыкант.
Розыск на Украине и обвиненияС марта 2022 года Олег Газманов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ). Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны. С 2015 года артист также числится в базе украинского сайта «Миротворец»*.
«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Видимо, они решили так "поздравить" меня с днем рождения», — заявил артист, сообщает ТАСС.Он удивлен, что писать музыку для своей страны, по мнению украинской стороны, — преступление.
Критика патриотизма ГазмановаНекоторые коллеги по цеху критикуют Газманова за якобы показной патриотизм. Певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю** упрекнули Газманова в том, что он выступал в Дубае в 2023 году и не высказал открытой позиции по СВО, несмотря на просьбы зрителей. Продюсер Владимир Киселев также обвинял певца в корысти, утверждая, что за патриотические песни артист получает гонорары.
«Когда мы узнаем, что такие народные артисты, как Газманов получают деньги за написание патриотической песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за патриотизм, это нонсенс», — высказался Киселев.
Что Газманов говорит об уехавших артистахГазманов резко высказывается о звездах, покинувших Россию. Он уверен, что вернувшихся ждет непростая встреча с бойцами СВО.
«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому», — сказал он в программе «Жизнь и судьба».Сын артиста Родион Газманов также критикует уехавших коллег. В одном из интервью он назвал таких людей «нерукопожатными» и обвинил в зарабатывании денег на очернении России.
«Тот самый Максим Галкин** — далеко не ходить. Для меня такие люди уже нерукопожатные. Они приняли решение выступать против и получать деньги за обливание грязью страны, которая тебя вырастила, сделала из тебя человека, дала тебе образование», — отметил он.
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