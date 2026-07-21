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«Яйцеклетки и сперматозоиды»: Настасья Самбурская резко отреагировала на записку от поклонницы

Актрисе Настасье Самбурской посоветовали заморозить яйцеклетки
Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская поделилась в соцсетях необычной ситуацией, произошедшей после спектакля. Артистка получила букет цветов, к которому была прикреплена записка с советом, касающимся её личной жизни.



В послании говорилось о совете дня — заморозить яйцеклетку и жить спокойно. Самбурская призналась, что подобное обращение ей не понравилось. Вернувшись за кулисы, она прочитала записку и эмоционально отреагировала на неё, опубликовав видео в своих социальных сетях.

Судя по содержанию послания, поклонница хотела дать актрисе совет, связанный с будущим материнством. Однако Самбурская восприняла такое вмешательство в личные вопросы негативно и в резкой форме ответила автору записки.

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Софья Метелева

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