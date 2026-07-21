«Выкинуть за борт»: детский плач испортил Алёне Водонаевой впечатление от экскурсии

21 июля 2026, 11:43

Алёна Водонаева предложила выкинуть плачущего ребёнка за борт во время прогулки

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева поделилась в соцсетях эмоциями после прогулки на лодке в Майами. По словам блогера, отдых омрачил плач ребёнка, который находился на борту.





Водонаева эмоционально отреагировала на ситуацию.





«Ты не могла бы выкинуть ребёнка за борт?» — заявила артист.