«Выкинуть за борт»: детский плач испортил Алёне Водонаевой впечатление от экскурсии
Алёна Водонаева предложила выкинуть плачущего ребёнка за борт во время прогулки
Алёна Водонаева поделилась в соцсетях эмоциями после прогулки на лодке в Майами. По словам блогера, отдых омрачил плач ребёнка, который находился на борту.
Водонаева эмоционально отреагировала на ситуацию.
«Ты не могла бы выкинуть ребёнка за борт?» — заявила артист.Позже она пояснила, что пассажирам даже раздали беруши, чтобы заглушить шум двигателя и детский плач.
«Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орёшь?!» — возмутилась блогер.Также Водонаева рассказала, что, когда её сын Богдан был маленьким, она старалась учитывать комфорт окружающих и не брала его в поездки, где он мог бы доставить неудобства другим людям своим плачем.
Высказывание блогера вызвало активное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи поддержали её недовольство, другие сочли подобные слова слишком резкими.