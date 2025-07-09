09 июля 2025, 12:25

Екатерина Гусева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева обрела широкую популярность благодаря своей роли возлюбленной Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Эта роль стала знаковой в карьере актрисы и открыла ей двери в мир большого кино. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческая карьера Участие в телепроектах Поддержка СВО Обращение к коллегам Личная жизнь

Творческая карьера

Фото: iStock/lena_volo



Участие в телепроектах

Поддержка СВО

«Меня дочь вчера спросила: "Мам, ты за что — за мир или за победу?" В лоб прям — тум! Я сказала: "Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет". Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей», — объяснила артистка.

Фото: iStock/fortton



Обращение к коллегам

«Сейчас-то все понятно, а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся», — сказала актриса.

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)



Личная жизнь

«Забыли о загородной жизни из-за пробок и невозможности быть рядом друг с другом. Уже двадцать лет как осели в центре Москвы. Удобно: в шаговой доступности школа, Театр Моссовета, "Московская оперетта"», — рассказывала Гусева.