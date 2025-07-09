Отношение к СВО, переезд и связь с Максимом Галкиным*: что скрывает звезда культового сериала «Бригада» Екатерина Гусева?
Заслуженная артистка России Екатерина Гусева обрела широкую популярность благодаря своей роли возлюбленной Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Эта роль стала знаковой в карьере актрисы и открыла ей двери в мир большого кино. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Творческая карьераПомимо «Бригады», Гусева известна своей работой в мюзикле «Норд-Ост», где сыграла роль Кати Татариновой. В дни трагических событий на Дубровке 23 октября 2002 года она находилась в театре, но не выступала. Несмотря на это, она осталась на месте до завершения спасательной операции и позже вернулась к исполнению своей роли в восстановленной версии спектакля.
Сегодня Екатерина активно выступает с концертами в Москве с академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Она также участвует в спектаклях Театра им. Моссовета, включая «Идиот», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Ричард III», а также в постановках Московского театра оперетты, таких как «Анна Каренина» и «Граф Орлов».
Участие в телепроектахВ 2023 году Гусева приняла участие в седьмом сезоне телепроекта «Три аккорда», где по итогам программы заняла пятое место. Это участие добавило ей популярности и позволило продемонстрировать свои музыкальные способности широкой аудитории.
Поддержка СВОЕкатерина Гусева активно поддерживает специальную операцию и регулярно отправляется в Донбасс с концертами и гуманитарной миссией. Она также навещает российских военных в госпиталях. Артистка считает важным воспитывать патриотизм у детей.
«Меня дочь вчера спросила: "Мам, ты за что — за мир или за победу?" В лоб прям — тум! Я сказала: "Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет". Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей», — объяснила артистка.
Обращение к коллегамВ сентябре 2023 года Гусева обратилась к народной артистке СССР Алле Пугачевой, ее супругу Максиму Галкину* и актеру Дмитрию Назарову с призывом признать свои ошибки. Она отметила, что многие артисты из-за гордыни продолжают отстаивать свои точки зрения, даже когда ситуация изменилась. Гусева подчеркнула, что никогда не поздно признать свои ошибки и быть прощенным.
«Сейчас-то все понятно, а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся», — сказала актриса.
Она отметила, что многие потеряли свою родину и никогда не смогут её вернуть. Она выразила сожаление по этому поводу, добавив, что это был их выбор.
Личная жизньЕкатерина Гусева с 1996 года состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У пары двое детей: сын Алексей, родившийся в 1998 году, и дочь Анна, появившаяся на свет в 2019 году. Семья живет в Москве. Ранее они обитали в загородном доме в Подмосковье, но переехали в центр столицы.
«Забыли о загородной жизни из-за пробок и невозможности быть рядом друг с другом. Уже двадцать лет как осели в центре Москвы. Удобно: в шаговой доступности школа, Театр Моссовета, "Московская оперетта"», — рассказывала Гусева.
*Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента