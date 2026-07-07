Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Арташес Алексанян
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Арташес Алексанян умер в 64 года
В ночь на 6 июля на 65-м году жизни скончался актер театра и кино Арташес Алексанян. Печальную новость подтвердил его друг, актер Арутюн Богарян, опубликовав пост в социальных сетях.
Арташес Алексанян известен российскому зрителю по ролям в таких культовых сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Выпускник ВГИКа, он служил в Национальном академическом театре Еревана и Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.
«Я всегда буду вспоминать тебя с улыбкой, мой дорогой друг. Хотя я одним из первых узнал грустную новость, я жду твоего звонка», — говорится в посте Богаряна.
Дебютом в кино для Алексаняна стала картина «Когда наступит день» (1988 год). Причиной смерти, по имеющимся данным, являются проблемы со здоровьем, из-за которых актер провел несколько дней в больнице.