Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Арташес Алексанян

07 июля 2026, 22:22

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Арташес Алексанян умер в 64 года

Слева направо: Алексей Нилов, Арташес Алексанян и Александр Лыков (Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-1» (1997-1998)

В ночь на 6 июля на 65-м году жизни скончался актер театра и кино Арташес Алексанян. Печальную новость подтвердил его друг, актер Арутюн Богарян, опубликовав пост в социальных сетях.





Арташес Алексанян известен российскому зрителю по ролям в таких культовых сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Выпускник ВГИКа, он служил в Национальном академическом театре Еревана и Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.





«Я всегда буду вспоминать тебя с улыбкой, мой дорогой друг. Хотя я одним из первых узнал грустную новость, я жду твоего звонка», — говорится в посте Богаряна.