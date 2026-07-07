«Мне неприятно»: Тарасов рассказал о сложностях в отношениях с 17-летней дочерью Ангелиной
Дмитрий Тарасов признался, что месяц не общался со старшей дочерью
Дмитрий Тарасов рассказал о напряжённом периоде в отношениях со своей старшей дочерью Ангелиной. По словам футболиста, уже около месяца они практически не поддерживают связь.
В шоу «Ваша Наташа» многодетный отец признался, что перестал первым писать дочери после того, как между ними возникли разногласия. По словам Тарасова, причиной стали определённые договорённости, которые, как он считает, Ангелина не выполняет.
«Буду говорить честно: меньше общаемся сейчас. На данном этапе мы с ней около месяца вообще не переписывались. Я не писал, потому что у нас на последней встрече были определённые договорённости, но она их просто не выполняет. Мне это неприятно», — рассказал спортсмен.При этом, судя по всему, у самой Ангелины есть свой взгляд на ситуацию. Ранее девушка признавалась, что отец не всегда активно поддерживает общение с ней в переписке. На это Тарасов ответил, что много работает и не всегда может быть на связи.
Несмотря на нынешние сложности, ещё недавно отношения отца и дочери выглядели иначе. В июне прошлого года Тарасов поздравил Ангелину с днём рождения, приехал к ней с букетом цветов и опубликовал трогательное видео в соцсетях.