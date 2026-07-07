«Мне неприятно»: Тарасов рассказал о сложностях в отношениях с 17-летней дочерью Ангелиной

07 июля 2026, 22:14

Дмитрий Тарасов признался, что месяц не общался со старшей дочерью

Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @tarasov23)

Дмитрий Тарасов рассказал о напряжённом периоде в отношениях со своей старшей дочерью Ангелиной. По словам футболиста, уже около месяца они практически не поддерживают связь.





В шоу «Ваша Наташа» многодетный отец признался, что перестал первым писать дочери после того, как между ними возникли разногласия. По словам Тарасова, причиной стали определённые договорённости, которые, как он считает, Ангелина не выполняет.





«Буду говорить честно: меньше общаемся сейчас. На данном этапе мы с ней около месяца вообще не переписывались. Я не писал, потому что у нас на последней встрече были определённые договорённости, но она их просто не выполняет. Мне это неприятно», — рассказал спортсмен.