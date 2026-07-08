Анжелика Варум заплатит больше налога за жильё в Авентуре после отмены льготы

08 июля 2026, 09:04

Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анжелике Варум с 2026 года придётся увеличить налоговые платежи за апартаменты в Авентуре, престижном пригороде Майами. Жильё оформлено в статусе «non-homestead», поэтому во Флориде его не считают основным местом проживания певицы. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.