Анжелика Варум заплатит больше налога за жильё в Авентуре после отмены льготы
Анжелике Варум с 2026 года придётся увеличить налоговые платежи за апартаменты в Авентуре, престижном пригороде Майами. Жильё оформлено в статусе «non-homestead», поэтому во Флориде его не считают основным местом проживания певицы. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Речь идёт об апартаментах площадью 122 квадратных метра в комплексе «Aventi at Aventura». Дом возвели в 2001 году. Для жильцов там работают охрана, консьерж, бассейн и спортзал. Сам район входит в число самых дорогих в округе: рядом находятся океан, яхтенные марины и рестораны, а цены на объекты держатся в пределах от 350 до 700 тысяч долларов.
Стоимость жилья оценивают в 359 тысяч долларов. До конца 2025 года налог начисляли по сниженной базе: льгота «Assessment Reduction» уменьшала её до 292 тысяч долларов. После пересмотра послабление сократилось до 17 тысяч, поэтому уже в 2026-м сбор посчитают с суммы в 342 тысячи.
В итоге ежегодный платёж в американский бюджет вырастет минимум на 500 долларов. Во Флориде самые заметные налоговые преимущества получают владельцы недвижимости, если она проходит как постоянный адрес. Для инвестиционных объектов такой порядок не действует.
Анжелика Варум — популярная российская эстрадная певица и автор песен. Она носит звание заслуженной артистки РФ и является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Творческая биография знаменитости стартовала еще в начале 90-х годов, уже тогда молодой исполнительнице удалось занять место в первом ряду российской эстрады. Сегодня певица продолжает творческий путь, не снижая той планки, которую взяла много лет назад.
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