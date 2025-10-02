Отношение к СВО, поздняя беременность, жизнь за границей, суд из-за «Крокуса» и оскорбления больных детей: как живет Сати Казанова
Известная поп-звезда Сати Казанова переживает кардинальные изменения в своей жизни. От успешной карьеры на сцене до глубоких духовных исканий — путь артистки полон ярких событий и неожиданных поворотов. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Рождение звезды: биография Сати КазановойСати Казанова родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР в традиционной кабардинской семье. С ранних лет она проявляла интерес к музыке и вокалу, что привело ее к участию в различных конкурсах. Переезд в Нальчик открыл новые горизонты для юной певицы, которая начала совмещать учебу с творчеством.
Столичные амбицииПосле окончания Кабардино-Балкарского училища культуры, Сати отправилась в Москву, где поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных. Участие в проекте «Фабрика звезд» в 2002 году стало важным шагом на пути к славе. В 2014 году Казанова завершила обучение в ГИТИСе, что позволило ей развивать свою карьеру как актрисы.
«В этнической музыке законов как таковых нет, нет такого понятия, как формат. Здесь царят свобода и интуиция: от чего тебя прет, то ты и исполняешь. Эта музыка очень живая, и, мне кажется, на уровне ДНК она понятна любому слушателю», — рассказала артистка о своем творчестве.
Личная жизнь Сати КазановойЛичной жизнью певицы всегда интересуются журналисты и поклонники. У нее были многочисленные романы с известными мужчинами, включая Алексея Кабанова, Андрея Кобзона, бизнесмена Артура Шачнева, программного директора «Русского радио» Романа Емельянова и олигарха Тимура Кулибаева. Сати вышла замуж в 2017 году за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара стала последователями индуистского гуру Свами Вишвананды. В 41 год певица объявила о своей беременности, назвав это событие «вымоленным чудом». Она планирует написать книгу о своем опыте материнства и духовных исканиях.
«Из личного опыта и наблюдений за подругами и знакомыми я сделала вывод: пока женщина не встретила СВОЕГО мужчину, ее психика неспокойна. Так и фонят неуравновешенность, тревога, неудовлетворенность», — писала она у себя в соцсетях.
Духовный путь и изменения в образе жизниСати Казанова активно занимается атма-крия-йогой и пропагандирует здоровый образ жизни. Артистка отказалась от мяса и стала вегетарианкой, принимая философию ахимсы — принципа ненасилия. Она намерена воспитывать своих детей в духе этих ценностей, стремясь передать им мудрость и уважение к окружающему миру.
Скандалы с Сати КазановойНе обошлось без трудностей: после трагедии в «Крокус Сити Холле» Казанова оказалась в центре скандала, когда потребовала компенсацию за отмену концерта. Она опровергла обвинения и выиграла судебный процесс.
В 2016 году Сати Казанова попала в скандал из-за высказывания на пресс-конференции в Нальчике, где она назвала подопечных своего фонда «кривыми и косыми детьми», вызвав возмущение общественности. Позже певица принесла публичные извинения и пояснила, что имела в виду помощь талантливым детям, нуждающимся в поддержке.
Как сейчас живет Сати Казанова Сегодня Сати Казанова делит свое время между Россией и Италией, проводя зимы на экзотических курортах, таких как Бали. Артистка продолжает развиваться как личность и профессионал.
Спустя всего месяц после рождения дочери Сати Казанова вновь погрузилась в творческую деятельность. В домашней атмосфере она активно работала над новым альбомом своего проекта Sati Ethnica. В декабре 2024 года артистка выступила на концерте «Звезды Черкес ФМ» в Москве, подтвердив свою преданность сцене. Сати планирует выпустить долгожданную пластинку в 2025 году, а уже весной она вернулась на сцену, отправившись в гастрольный тур вместе с малышкой, демонстрируя удивительное сочетание материнства и профессиональной карьеры.