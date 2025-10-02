Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 млн рублей

02 октября 2025, 12:38

Фото: iStock/blinow61

Российский певец Леонид Агутин задолжал Федеральной налоговой службе более 1,5 миллионов рублей из-за своего ИП. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, задолженность у звезды российской эстрады образовалась из-за отсутствия выплат по ИП, которое занимается деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.





«Сейчас Агутин должен налоговой 1 млн 527 тыс. руб. В случае неоплаты долга музыканту грозят судебные приставы и блокировка банковских счетов», — говорится в материале.