Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

Российский певец Леонид Агутин задолжал Федеральной налоговой службе более 1,5 миллионов рублей из-за своего ИП. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, задолженность у звезды российской эстрады образовалась из-за отсутствия выплат по ИП, которое занимается деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

«Сейчас Агутин должен налоговой 1 млн 527 тыс. руб. В случае неоплаты долга музыканту грозят судебные приставы и блокировка банковских счетов», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ФНС выставила счёт Гарику Сукачёву на сумму 812 тысяч рублей. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, налоговики могут заблокировать его счета и ограничить выезд за границу.
Элина Позднякова

