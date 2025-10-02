Расследование инцидента с Фёдором Смоловым в кафе продолжится из-за нестыковок в показаниях

02 октября 2025, 12:26

Дело Смолова по драке в «Кофемании» передали на уровень столичного МВД

Фёдор Смолов (Фото: Instagram* / @smolovfedor_10)

Расследование конфликта с участием футболиста Фёдора Смолова, произошедшего в кафе «Кофемания», передано из районного отдела полиции на уровень Главного управления МВД по Москве. Об этом сообщают адвокаты спортсмена в комментарии для Осторожно Media.