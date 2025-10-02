Расследование инцидента с Фёдором Смоловым в кафе продолжится из-за нестыковок в показаниях
Расследование конфликта с участием футболиста Фёдора Смолова, произошедшего в кафе «Кофемания», передано из районного отдела полиции на уровень Главного управления МВД по Москве. Об этом сообщают адвокаты спортсмена в комментарии для Осторожно Media.
По их словам, дело ранее находилось в производстве ОМВД по Пресненскому району, однако из-за широкой огласки и выявленных в ходе проверки противоречий его передали в столичное управление дознания.
Юристы отмечают, что в рамках расследования возникли вопросы к потерпевшему и свидетелю, утверждавшим, что Смолов находился в состоянии опьянения. Однако другие очевидцы настаивают, что спортсмен был трезв, вёл себя вежливо, извинился за поведение своей компании и не провоцировал конфликт — напротив, инцидент стал результатом агрессии со стороны оппонентов.
Кроме того, защита сомневается в степени телесных повреждений, о которых заявил потерпевший. По его версии, он якобы получил перелом челюсти, слышал хруст и видел кровь. Однако на полном 6-минутном видео, недавно приобщённом к материалам дела, уже на третьей минуте видно, что у мужчины целые очки, нет следов крови, и он просто потирает ушибленную часть лица.
Теперь дознаватели на городском уровне будут разбираться, насколько достоверны заявления участников конфликта и соответствуют ли они фактическим материалам дела.
