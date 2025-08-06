06 августа 2025, 12:08

Янина Студилина (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

Янина Студилина стала известной благодаря своим ролям в сериалах, однако сама актриса считает, что нельзя разделять коллег по жанрам или статусу, основываясь на том, кто чаще появляется на экране, а кто реже. Главное — это отношение к своему делу и стремление сделать так, чтобы роль запомнилась зрителям. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Янины Студилиной Путь к актёрской карьере Личная жизнь Театральная и кинематографическая карьера Янины Студилиной

Ранние годы и образование Янины Студилиной

Янина Студилина (Фото: Instagram**@yanina_studilina)





Путь к актёрской карьере

Личная жизнь

Янина Студилина (Фото: Instagram**@yanina_studilina)



«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — рассказала артистка.

«Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — объяснила Студилина.

Янина Студилина (Фото: Instagram**@yanina_studilina)



Театральная и кинематографическая карьера Янины Студилиной