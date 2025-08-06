Отношения с депутатом, роман с Бондарчуком, развод из-за СВО и алкоголь: Чем удивила актриса Янина Студилина в свои 40 лет?
Янина Студилина стала известной благодаря своим ролям в сериалах, однако сама актриса считает, что нельзя разделять коллег по жанрам или статусу, основываясь на том, кто чаще появляется на экране, а кто реже. Главное — это отношение к своему делу и стремление сделать так, чтобы роль запомнилась зрителям. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образование Янины СтудилинойЯнина Сергеевна Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске. В возрасте пяти лет её семья переехала в Москву. Необычное имя для внучки придумала бабушка, инженер космического агентства, что стало одним из факторов переезда. В семье Янины мать работала врачом, а отец — бизнесменом. У актрисы есть младший брат Глеб, который с раннего возраста увлекался хоккеем.
С раннего детства у Янины проявлялись артистические таланты. В 12 лет она случайно попала в театральную школу, расположенную напротив дома её бабушки, где училась на протяжении четырёх лет. Однако родители хотели, чтобы дочь выбрала более «серьёзную» профессию, и Янина окончила Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, получив образование в области экономики. Во время учёбы она работала моделью и на телеканале RU.TV.
Путь к актёрской карьереНесмотря на диплом экономиста, мечта о театре и кино не оставила Янину. Она поступила в Щукинское театральное училище, после окончания которого стажировалась в нью-йоркском институте Ли Страсберга. Внешность актрисы оказала влияние на её карьеру, после родов ей пришлось быстро возвращать форму с помощью йоги, аквааэробики и пеших прогулок. Янина ведёт здоровый образ жизни: не курит, не употребляет алкоголь и следит за питанием.
Личная жизньС приходом популярности личная жизнь Янины стала предметом повышенного внимания со стороны СМИ. Актрисе приписывали романы с коллегами по работе, но лишь один из них был подтверждён — с младшим сыном продюсера Александра Ефимовича Роднянского*, который преподавал экономику в Принстонском университете. После свадьбы пара осталась жить в Москве, однако их отношения были осложнены частыми разъездами: Янина работала на зарубежных съемках, а муж участвовал в международных конференциях.
В 2016 году у супругов родилась дочь Аня. Однако через несколько лет, в июне 2022 года, Янина объявила о разводе с Александром Александровичем Роднянским. После переезда в Европу он выбрал жизнь за границей, тогда как актриса решила остаться в России.
«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — рассказала артистка.
Девушка отметила, что окончательно они расстались после начала СВО.
«Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — объяснила Студилина.
В СМИ появились слухи о новых романах Янины, включая возможные отношения с депутатом Владимиром Герасимовым и кинорежиссёром Фёдором Бондарчуком.
Театральная и кинематографическая карьера Янины СтудилинойНа данный момент Янина Студилина сосредоточена на театральной карьере. Она активно участвует в центральных ролях во множестве постановок Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке. В кинематографе у актрисы не так много работы, но в 2025 году она была задействована в комедийной ленте «Герои анекдотов», которая оживила персонажей народного юмора, таких как Вовочка и новый русский. Кроме того, Янина снялась в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2», «Красная королева» и других проектах.
*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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