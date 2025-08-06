Завершивший карьеру Валерий Леонтьев впервые за 9 лет выступит в Казани по просьбе Игоря Крутого
Народный артист России Валерий Леонтьев вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который состоится в Казани с 21 по 26 августа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На мероприятии Леонтьев исполнит пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». По данным Mash, переговоры с артистом длились полгода по личной просьбе композитора Игоря Крутого. Это будет второе выступление Валерия Леонтьева за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.
76-летний Леонтьев активно готовится к своему выходу на сцену: он занимается спортом, включая ежедневные пробежки и плавание, а также работает над танцевальным номером, новой аранжировкой и костюмами.
Организаторы «Новой волны» обещали предоставить Леонтьеву охрану и автомобиль премиум-класса с личным водителем, готовым доставить его в любое место региона в любое время.
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