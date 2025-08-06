Завершивший карьеру Валерий Леонтьев впервые за 9 лет выступит в Казани по просьбе Игоря Крутого

06 августа 2025, 09:37

Mash: певец Леонтьев выйдет на сцену фестиваля «Новая волна» по просьбе Крутого

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/ Виктор Толочко)

Народный артист России Валерий Леонтьев вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который состоится в Казани с 21 по 26 августа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.