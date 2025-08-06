Команда рэпера-насильника P. Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование музыканта
Команда рэпера Шона Комбса (P. Diddy), обвиняемого в совершении сексуальных преступлений, вступила в контакт с администрацией президента США Дональда Трампа. Ведутся разговоры о возможности помилования рэпера. Об этом заявила в интервью телеканалу CNN адвокат музыканта Николь Уэстморленд.
Комбс находится в следственном изоляторе Бруклина (Нью-Йорк) с сентября 2024 года. Музыкальный магнат стал объектом многочисленных исков, обвиняющих его в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Предполагается, что инциденты произошли в период с 2000 по 2022 год на его вечеринках в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.
В июле присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией (каждое обвинение грозит до 10 лет тюрьмы), но оправдали по статьям о торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Сокамерники P. Diddy аплодировали стоя такому решению.
Суд неоднократно отказывал рэперу в освобождении под залог. Ожидается, что заключительный приговор по его делу будет вынесен 3 октября.
Уэстморленд подтвердила факт переговоров с администрацией Трампа относительно помилования и добавила, что её подзащитный сохраняет надежду на положительный исход.
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