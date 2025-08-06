Команда рэпера-насильника P. Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование музыканта

06 августа 2025, 06:37

Команда P. Diddy обратилась к администрации Трампа с просьбой о помиловании рэпера

P. Diddy/Шон Комбс (Фото: Instagram* @diddy)

Команда рэпера Шона Комбса (P. Diddy), обвиняемого в совершении сексуальных преступлений, вступила в контакт с администрацией президента США Дональда Трампа. Ведутся разговоры о возможности помилования рэпера. Об этом заявила в интервью телеканалу CNN адвокат музыканта Николь Уэстморленд.