06 августа 2025, 09:21

Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова Светланы Шпигель

Бывшая жена Николая Баскова Светлана Шпигель (слева) (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова. Об этом сообщает РИА Новости.