Суд оставил в силе решение о банкротстве экс-жены Баскова
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Светланы Шпигель, бывшей жены эстрадного певца Николая Баскова. Об этом сообщает РИА Новости.
Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Шпигель на решение Арбитражного суда города Москвы, принятое в марте этого года. В процессе рассмотрения дела суд первой инстанции признал обоснованным заявление о признании Шпигель банкротом, которое было подано конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк», принадлежавшей отцу бывшей жены Баскова — Борису Шпигелю.
Суд включил долг Шпигель перед АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк»» в размере около 67 млн рублей в реестр требований ее кредиторов.
Напомним, в 2024 году Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
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