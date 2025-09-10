Дружил с Зеленским, осудил СВО и бросил 80-летнюю мать: скандальный Ревва до сих пор выступает в РФ. За что его хотят «отменить»?

10 сентября 2025, 13:34

Александр Ревва (Фото: Инстаграм*/arthurpirozhkov)

Александр Ревва не раз оказывался в центре громких скандалов. Уроженец Донецка покинул Россию, но вернулся на заработки. Ситуация обострилась после заявлений его отца: якобы сын поддерживает соседнее государство. Артист отрекся от родителя, а в ответ мать пригрозила раскрыть его грязные тайны. Сегодня Александру Ревве исполнился 51 год. По какой причине шоумена хотят «отменить» и как он живет сейчас — в материале «Радио 1».







Раскритиковал СВО и сменил паспорт

«Вернувшимся в Россию» сложно назвать человека, который не уезжал из России. Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь», — искал оправдания он.

Отказался от отца из-за дружбы с Зеленским

«Мы поругались. Он же участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине», — пояснил родитель.

«Сашка ездил на Украину, у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский. И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», — добавил Ревва-старший.

«Не люблю оправдываться и тем более копаться в грязном белье, но все же отвечу. У меня никогда не было отца!» — сказал, как отрезал он.

Бросил мать в разваленном доме

«Я не видела Сашу с прошлого года. Он иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Так, мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку», — поделилась она.

«Зная Ревву и понимая его отношение к маме, могу одно сказать — зазвездился, — заявил он. — Он ей не помогает. Она живет в Сочи в разваленном доме. Там ремонт нужно делать срочно. Ревва ни копейки не дал. Это не по-мужски. Он же сын, прежде всего. Известный сын. Но, как я полагаю, им рулит его жена. Супруга говорит ему, что делать, что не делать. Это печально, что мужчина так зависит от жены. Мужик должен быть мужиком. А он кто?»

«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, ее любовь такая сильная была… А Анжелика украла меня у нее», — так артист объяснил свое поведение.

Выступает под фонограмму за миллионы