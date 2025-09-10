Дружил с Зеленским, осудил СВО и бросил 80-летнюю мать: скандальный Ревва до сих пор выступает в РФ. За что его хотят «отменить»?
Александр Ревва не раз оказывался в центре громких скандалов. Уроженец Донецка покинул Россию, но вернулся на заработки. Ситуация обострилась после заявлений его отца: якобы сын поддерживает соседнее государство. Артист отрекся от родителя, а в ответ мать пригрозила раскрыть его грязные тайны. Сегодня Александру Ревве исполнился 51 год. По какой причине шоумена хотят «отменить» и как он живет сейчас — в материале «Радио 1».
Раскритиковал СВО и сменил паспорт
Александр Ревва — один из немногих артистов, кто сбежал из страны и смог относительно спокойно вернуться. В 2022 году он переехал с семьей в Испанию, выставив на продажу свой особняк в Подмосковье за 250 млн рублей.
Актер ясно дал понять, какой позиции придерживается. Как и печально известные коллеги, в соцсетях он выложил пост, в котором призвал остановить происходящее, но позже его удалил. По этому поводу пранкер Сорян писал, что артист «до сих пор не понял, почему мы начали СВО».
Два года Александр молчал, видимо, пытаясь понять, чью сторону занять выгоднее. Когда осознал, что пристроиться больше негде, начал говорить, что его отъезд вовсе не был связан с политикой.
«Вернувшимся в Россию» сложно назвать человека, который не уезжал из России. Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь», — искал оправдания он.Затем Ревва вновь оказался в России. Правда, видеть его на сцене сначала не желали — многие требовали «отмены» звезды. В конечном итоге он смог заставить общественность отвлечься от его слов, торжественно сообщив, что стал гражданином страны.
Стоит отметить, что Александр, по информации из открытых источников, имеет эстонские корни, но появился на свет в Донецке. Однако на родине он не был более десяти лет, а после начала спецоперации призывал лишить защиты жителей Донбасса.
Отказался от отца из-за дружбы с Зеленским
Не только поступки Александра Реввы негативно сказались на его репутации, но и высказывания его отца. Владимир Ревва — человек, всю жизнь проживший в ДНР и по этой причине знакомый со зверствами киевского режима. Разумеется, он поддержал СВО, но столкнулся с несогласием сына.
«Мы поругались. Он же участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине», — пояснил родитель.Оказалось, что взгляды Александра также формировались под влиянием дружбы с одним артистом, который стал известен на весь мир, когда подался в политику.
«Сашка ездил на Украину, у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский. И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», — добавил Ревва-старший.В это время комик снова стал выступать в России, и такие заявления вредили его карьере. Более того, концерты Реввы начали отменять один за другим. Артист осознал, к каким последствиям привели слова отца, и разорвал с ним связи.
«Не люблю оправдываться и тем более копаться в грязном белье, но все же отвечу. У меня никогда не было отца!» — сказал, как отрезал он.
Бросил мать в разваленном доме
Отношения Александра Реввы с матерью сложно назвать простыми. Любовь Рачеева — 80-летняя пенсионерка, которая сейчас проживает в Сочи. Пожилая женщина признается, что плачет из-за того, как с ней обращается собственный сын.
«Я не видела Сашу с прошлого года. Он иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Так, мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку», — поделилась она.Родительница артиста еле сводит концы с концами, но не получает от сына ни копейки. Безразличие востребованной звезды поражает многих, и коллеги по шоу-бизнесу — не исключение. Телеведущая Лера Кудрявцева во время беседы с Любовью не смогла сдержать слез, проникшись болью материнского сердца. А продюсер Сергей Дворцов даже попытался воззвать Александра к совести, поведав о жизни сочинской пенсионерки.
«Зная Ревву и понимая его отношение к маме, могу одно сказать — зазвездился, — заявил он. — Он ей не помогает. Она живет в Сочи в разваленном доме. Там ремонт нужно делать срочно. Ревва ни копейки не дал. Это не по-мужски. Он же сын, прежде всего. Известный сын. Но, как я полагаю, им рулит его жена. Супруга говорит ему, что делать, что не делать. Это печально, что мужчина так зависит от жены. Мужик должен быть мужиком. А он кто?»О родителях Ревву спрашивали и поклонники. Шоумена призывали наладить отношения, однако тот не желал что-то менять, ведь только так, по его мнению, он может спасти свой брак. С женой они вместе воспитывают двух дочерей. В семье царит идиллия, и супруги даже решили организовать еще одно роскошное свадебное торжество.
«Моя мама до сих пор не приняла Анжелику. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, ее любовь такая сильная была… А Анжелика украла меня у нее», — так артист объяснил свое поведение.После временного примирения, связанного со смертью отчима, между Реввой и его матерью вновь произошел разрыв. Рачеева пообещала, что сольет прессе некие «семейные тайны», касающиеся его отношений с женой и детьми.
Ранее женщина называла сына «подкаблучником», а его избранницу — корнем всех бед. Артист, в свою очередь, отрицает все обвинения и заверяет, что помогает своей матери и финансово, и морально. Однако, по его словам, полностью изменить отношения он не может — якобы свекровь настолько ненавидит свою невестку.
Выступает под фонограмму за миллионы
Александр Ревву обвиняют в жадности из-за баснословных гонораров — он просит пять миллионов рублей за часовое выступление. Однако такая цена уже со скидкой и действует только в России. На зарубежных площадках артист запрашивает десять миллионов рублей или 100 тысяч евро.
Кроме того, в Сети опубликовали райдер знаменитости, который включает строгие требования к питанию и напиткам. В меню указана вода Perrier и Evian, соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты, овощи и орехи. Особое условие — наличие виски Macallan Fine Oak, который, по мнению комика, полезен для связок.
Примечательно, что Ревва выступает исключительно под фонограмму, не скрывая этого факта. Не имея профессионального образования, он начинал работать слесарем, затем добился успеха в КВН, а позже перешел к музыке и кино. Как объяснял сам Александр, пение оказалось более прибыльным занятием, чем юмористические выступления.
*Запрещен в РФ