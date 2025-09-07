Стремительный взлет карьеры ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина и слухи о влиятельных покровителях
7 сентября российскому журналисту, автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину исполняется 44 года. Начинавший когда-то с рядового корреспондента в региональных СМИ, он быстро добился успеха в карьере журналиста и вошёл в группу профессионалов, освещающих деятельность высшего руководства страны. О творческом пути звезды эфира читайте в материале «Радио 1».
Биография
Павел Александрович Зарубин родился 7 сентября 1981 года в небольшом городе Белорецке (Башкирия). С ранних лет он проявлял интерес к гуманитарным наукам, особенно к истории и литературе. Уже в школьные годы Павел начал проявлять интерес к журналистике — работал внештатным корреспондентом в местной газете «Белорецкий рабочий», где выпускал стенгазеты и писал свои первые материалы.
После окончания школы Зарубин переехал в Екатеринбург, где в 1998 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Именно здесь закладывались основы его профессионального мастерства. Уже во время учебы Павел начал практиковаться в профессии. На третьем курсе он устроился репортером на местную телекомпанию «Четвертый канал» в Екатеринбурге, где быстро зарекомендовал себя как перспективный сотрудник.
С 2000 по 2003 год Зарубин работал репортером и ведущим новостей на «Четвертом канале». Его карьера быстро шла вверх благодаря природной харизме, эмоциональности и умению интересно подавать даже самый обыденный материал. Уже в 2002 году Павел получил свою первую значительную награду — ТЭФИ-Регион в номинации «Телерепортер». Эта премия стала признанием его профессиональных качеств и открыла дорогу в федеральные СМИ.
Переезд в Москву и работа на ВГТРК
После успеха на региональном уровне Зарубин получил приглашение от ВГТРК и переехал в Москву. С ноября 2003 года он начал работать корреспондентом программы «Вести» на телеканале «Россия». Важнейшим моментом в его карьере стало вхождение в 2005 году в так называемый «кремлёвский пул» — группу журналистов, аккредитованных для освещения деятельности президента России. Это открыло перед ним совершенно новые возможности — командировки за границу, интервью с лидерами иностранных государств, освещение важнейших политических событий изнутри.
Профессиональный стиль и скандалы
Зарубин выработал свой уникальный стиль подачи материала — эмоциональный, непосредственный, иногда вызывающий споры. Именно эта манера привлекала зрителей, но одновременно вызывала критику, в том числе и среди коллег.
В 2015 году во время Минских переговоров по Донбассу Зарубин громко задал вопрос президенту Украины Петру Порошенко: «Зачем вы бомбите мирных жителей?». Этот инцидент вызвал международный резонанс, и журналиста даже временно изолировали в пресс-центре.
В 2016 году произошел скандал на экономическом форуме в Литве, где Зарубина и его коллег выслали из страны как «угрозу национальной безопасности». Сам журналист объяснил это своей профессиональной деятельностью и «привычкой говорить правду простым и понятным языком».
Программа «Москва. Кремль. Путин»
Осенью 2018 года на телеканале «Россия-1» стартовала программа «Москва. Кремль. Путин», где Зарубин стал соведущим вместе с Владимиром Соловьевым. Проект был запущен в сложный для Кремля период — после непопулярной пенсионной реформы, вызвавшей падение рейтинга президента.
Формат программы предполагал неформальный взгляд на работу главы государства, внимание к деталям и эксклюзивные кадры. Именно Зарубин стал автором многих сюжетов, которые затем обсуждались в медиапространстве: как Путин ловко поймал падающий карандаш или угощал журналиста кефиром.
Программа быстро стала одной из самых рейтинговых на российском телевидении. По данным на июль 2022 года, ее выпуск занял первое место среди всех программ в Москве и третье — в общероссийском рейтинге.
Эксклюзивные интервью и профессиональные достижения
В апреле 2019 года он стал первым иностранным журналистом, которому удалось взять интервью у лидера КНДР Ким Чен Ына. Причем это произошло без предварительной договоренности — Зарубин выкрикнул вопрос на заученном корейском языке, и северокорейский лидер неожиданно дал развернутый ответ.
В начале 2019 года на саммите G20 в Осаке он получил эксклюзивный комментарий от президента США Дональда Трампа о его переговорах с Путиным. И уже в июне 2019 года вместе с Еленой Винник вел «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Кроме того, Павел Зарубин является создателем документальных фильмов «Россия. Кремль. Путин» к 20-летию президентства Путина и фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Слухи о влиятельных покровителях
Быстрый карьерный рост Зарубина породил множество слухов о наличии у него влиятельных покровителей. Однако никаких подтвержденных данных об этом нет. Его продвижение можно объяснить сочетанием профессиональных качеств, целеустремленности и удачного стечения обстоятельств.
Критики называют Зарубина «подхалимом» и «строителем культа личности». Даже некоторые коллеги из прокремлевских СМИ признаются, что его манера работы вызывает у них неприятие. Однако именно такой стиль, по-видимому, востребован на современном российском телевидении. Сам Зарубин свой успех объясняет фразой, которую когда-то сказал Владимир Путин: «Везет тому, кто везет».