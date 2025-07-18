18 июля 2025, 11:05

На Запорожском фронте полностью освобождено село Каменское. На Угледарском и Херсонском направлениях продолжаются интенсивные бои с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 73 украинских дронов за одну ночь, демонстрируя высокую эффективность в защите своей территории. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление Запорожское направление Угледарское направление Покровское направление Сумское направление Атаки БПЛА ВСУ 18 июля

Херсонское направление

Запорожское направление

Угледарское направление

Фото: iStock/MikeMareen



Покровское направление

Сумское направление

Атаки БПЛА ВСУ 18 июля