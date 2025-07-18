Отвод войск ВСУ под Покровском, атака на Смоленск, попытка прорыва в Сумской области: последние новости СВО
На Запорожском фронте полностью освобождено село Каменское. На Угледарском и Херсонском направлениях продолжаются интенсивные бои с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны России успешно перехватили 73 украинских дронов за одну ночь, демонстрируя высокую эффективность в защите своей территории. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении продолжаются артиллерийские столкновения. За сутки украинские войска выпустили 61 боеприпас по левобережью Днепра, в результате чего пострадали мирные жители Алешек, двое из которых получили ранения. В ответ российская высокоточная артиллерия атаковала пункт временной дислокации украинской армии в Антоновке, применив управляемые снаряды «Краснополь».
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте ключевым событием стало полное освобождение села Каменское, за которое шли бои с 2022 года. По информации Минобороны, после окончательного захвата разрушенного села открылись стратегические направления для наступления на Запорожье и на восток — в тыл украинских сил в районе Орехова. В настоящее время бои продолжаются в окрестностях села Плавни, куда продвигаются передовые российские подразделения.
На участке Марфополь — Гуляйполе возобновились артиллерийские дуэли, и российские войска активно используют FPV-дроны для ударов по резервам ВСУ, сосредоточенным в Гуляйполе.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские вооруженные силы активно сражаются на окраинах Зелёного Гая. Освобождение этого населённого пункта позволит выйти на стратегически важный рубеж вдоль русла реки Волчья, включая населённые пункты Искра и Новосёловка. Также наблюдается стремление к выходу на административную границу Донецкой Народной Республики. Украинское командование перебрасывает резервы в районы Ивановки, Филии и Новопавловки.
Покровское направлениеНа Покровском фронте разгорелись особенно ожесточённые бои — от Муравки и Орехово до Удачного и Котлино. В районе Новоэкономического российские войска окружили противника с трёх сторон. По оперативным данным, украинская сторона начала частичный отвод своих войск из Родинского, и до Покровска остаётся менее 3 км. FPV-дроны ВС РФ активно работают по трассе Белицкое — Родинское, препятствуя поставкам и фиксируя значительные потери автотранспорта ВСУ.
Сумское направлениеНа Сумском направлении российские войска продолжают расширять свою зону контроля. Закрепление на севере Рыжевки и продвижение в районах Бессаловки и Варачино, где уже контролируется несколько кварталов, указывает на возможность скорого освобождения этих населённых пунктов. Бои продолжаются также на подступах к Мирополью и на окраине Юнаковки.
ВСУ пытаются небольшими группами проникнуть вглубь российских территорий в районе Тёткино, однако все их диверсионные действия были пресечены.
Атаки БПЛА ВСУ 18 июляСилы противовоздушной обороны за ночь перехватили 73 украинских беспилотника, как сообщает Министерство обороны. Российские военные сбили: 31 дрон в Брянской области; 17 в Орловской области; 10 в Московском регионе, включая три, направлявшихся к столице; 4 дрона над Крымом; 3 над акваторией Азовского моря; по 2 дрона над Смоленской и Нижегородской областями; по одному дрону над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
В ответ на атаки со стороны ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием, как воздушного, так и морского или наземного базирования, а также с использованием беспилотников, целясь исключительно в военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса противника.