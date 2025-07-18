Житель Феодосии признался, что шпионил ради информационной поддержки Украины
В Феодосии задержан местный житель, подозреваемый в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.
По информации крымского управления ФСБ России, мужчина передавал сведения о местах дислокации военных объектов, расположении систем ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта. В ходе допроса задержанный признался, что действовал с целью оказания информационной поддержки Украине.
Кроме того, мужчина рассказал, что, будучи противником специальной военной операции, он инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории морского порта Феодосии, а также фотографии расположения воинской части и систем ПВО.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за государственную измену. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования по данному делу. Общественность внимательно следит за развитием ситуации.
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