Российский снайпер за боевой выход сбил более 30 коптеров ВСУ «Баба-Яга» и назвал их слабое место

18 июля 2025, 07:10

Российский снайпер за боевой выход уничтожил более 30 гексакоптеров ВСУ «Баба-Яга»

Фото: iStock/Three Spots

Российский снайпер с позывным «Беня» из 5-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО за трехмесячный боевой выход уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.





По словам бойца, работавшего в паре с напарником «Бурым», 30 сбитых дронов подтверждены видеозаписями. Однако на деле беспилотников солдаты уничтожили намного больше.





«И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», — пояснил «Беня».

«Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы ее хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы ни одну ее сбили, имеем понятие, куда надо бить», — рассказал боец.