Российский снайпер за боевой выход сбил более 30 коптеров ВСУ «Баба-Яга» и назвал их слабое место
Российский снайпер за боевой выход уничтожил более 30 гексакоптеров ВСУ «Баба-Яга»
Российский снайпер с позывным «Беня» из 5-й гвардейской бригады 51-й армии ЮВО за трехмесячный боевой выход уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По словам бойца, работавшего в паре с напарником «Бурым», 30 сбитых дронов подтверждены видеозаписями. Однако на деле беспилотников солдаты уничтожили намного больше.
«И на словах еще от 10 до 15, просто не было возможности у нас записывать, надо было выходить и быстро урабатывать», — пояснил «Беня».Он признался, что эффективность уничтожения БПЛА врага достигается благодаря использованию тепловизионной оптики, позволяющей четко идентифицировать цели в небе. Слабым местом дронов он назвал аккумуляторы: точное попадание вызывает возгорание или мгновенное падение аппарата.
«Все сейчас зависит от оптики, тепловизор. Мы ее хорошо наблюдаем, как она в небе летит. Уже просто мы ни одну ее сбили, имеем понятие, куда надо бить», — рассказал боец.