Минобороны РФ сообщает об уничтожении 73 украинских БПЛА за ночь
В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно заявлению оборонного ведомства, значительное количество беспилотников было уничтожено в различных регионах страны. В частности, 31 БПЛА был сбит над Брянской областью, 17 — над Орловской областью, а 10 — над Московским регионом, среди которых три направлялись на столицу. Также были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА над Республикой Крым (4), акваторией Азовского моря (3), Смоленской области (2), Нижегородской области (2), а также по одному БПЛА над Белгородской, Калужской и Воронежской областями и в акватории Черного моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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