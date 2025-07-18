Минобороны РФ сообщает об уничтожении 73 украинских БПЛА за ночь

18 июля 2025, 07:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.