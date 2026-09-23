«Это невозможно»: Чулпан Хаматова отказалась исполнять роль на русском языке

23 сентября 2026, 11:00

Хаматова объяснила отказ от русскоязычной постановки «Бреда» тонкостями перевода

Чулпан Хаматова (Фото: кадр из сериала «Таинственная страсть»)

Чулпан Хаматова рассказала изданию New York Times, почему она не перенесла на русский язык пьесу Эжена Ионеско «Бред».





Европейские площадки неоднократно приглашали актрису на гастроли именно с этим спектаклем. Однако Хаматова объяснила, что не может сыграть свою героиню на родном языке. Причиной она назвала тонкие смысловые оттенки текста, которые неизбежно исчезают при переводе.

«Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из‑за всех этих нюансов и оттенков. У нас много приглашений сыграть эту постановку на русском во время гастролей по Европе, и я отказалась. Для меня это невозможно. Мне нужно создать другого персонажа, а это значит — поставить новый спектакль», — сказала артистка.