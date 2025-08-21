«Папа, прошу, остановись»: странные видео в «ТикТок», первая любовь и связь с мужем Елены Кравец — чем шокировала дочь Зеленского?
Несмотря на свой молодой возраст, Александра Зеленская уже приобрела мировую известность как дочь Владимира Зеленского. Однако её звездный статус не мешает ей стремиться найти своё место в жизни и наслаждаться подростковыми увлечениями. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство АлександрыАлександра Зеленская родилась 15 июля 2004 года в Киеве в семье, где оба родителя из интеллигентных семей. Её дедушки преподают в университетах: один — доцент кафедры строительных конструкций в Киевском институте железнодорожного транспорта, другой — профессор и заведующий кафедрой информатики в Криворожском экономическом институте. Владимир Зеленский был комиком и продюсером украинского телеканала «Интер», а мать Елена — сценаристкой.
Вскоре после рождения Саши в семье появился её младший брат Кирилл. Девочка с детства знала, что её папа — знаменитость. Она была ещё маленькой, когда Владимир стал популярным на телевидении. В начальной школе она привлекала внимание одноклассников благодаря своей фамилии, но со временем все привыкли к этому. Она посещала элитную Новопечерскую школу, где в ее распоряжении были гончарный класс, спорткомплекс с бассейном и всевозможные кружки.
Участие в шоуАлександра Зеленская также успела завоевать популярность на телевидении. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу «Рассмеши комика. Дети», судьей которого был её отец. По словам Владимира, он не знал, что его дочь участвует в съемках, так как запретил ей это делать. Перед выходом на сцену Александра заявила, что хочет рассмешить папу, и большинство её шуток было посвящено именно ему. Это выступление произвело положительное впечатление на зрителей, и девочка смогла выиграть 50 тыс. гривен. Кроме того, за год до своего дебюта в юмористическом шоу Александра попробовала себя в актерском мастерстве, сыграв дочь главного героя в комедии «8 новых свиданий».
Первая любовьВ СМИ появилась информация, что Александра увлекалась платформой «ТикТок», где публиковала фотографии и короткие забавные ролики. Однако после того, как её отец стал президентом, ей пришлось сократить активность в социальных сетях. Владимир Зеленский в своих обращениях к народу в первые дни СВО сообщил, что его семья осталась в Киеве и не эвакуировалась. В 2023 году Елена Зеленская рассказала прессе, что Александра решила изучать юриспруденцию. По её словам, учеба дается Александре легко. Позже в одном из интервью супруга Зеленского призналась, что у дочери появилась первая любовь.
«Она встретила своего парня. Первая любовь. Теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием того, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается», — заметила мама Александры.
Фейковое обращение дочери Зеленского стало вирусным в TikTokВ сети появилось фейковое видеообращение Александры Зеленской в котором она якобы просит своего отца остановить специальную военную операцию (СВО). Видео, начинающееся с эмоциональных слов «Папа, прошу, остановись…», быстро стало вирусным на платформе TikTok, вызвав широкий резонанс среди пользователей.
В ролике, который позже был удален, Александра рассказывает о своем отце и объясняет причины его решения занять пост главы государства. Несмотря на то, что видео привлекло внимание и вызвало обсуждение, официальные источники подтвердили, что это обращение является фейком и не имеет отношения к реальным высказываниям дочери Зеленского.
Интересные фактыВ детстве Александра мечтала стать модельером, а затем журналистом. Однако после предвыборной кампании своего отца Владимира она решила, что не хочет связывать свою жизнь с этой сферой. Также стоит отметить, что крестным отцом Александры является Сергей Кравец, супруг Елены Кравец.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская