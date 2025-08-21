21 августа 2025, 16:04

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Несмотря на свой молодой возраст, Александра Зеленская уже приобрела мировую известность как дочь Владимира Зеленского. Однако её звездный статус не мешает ей стремиться найти своё место в жизни и наслаждаться подростковыми увлечениями. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александры Участие в шоу Первая любовь Фейковое обращение дочери Зеленского стало вирусным в TikTok Интересные факты

Детство Александры

Фото: iStock/fabioderby



Александра Зеленская и её семья (Фото: Instagram* @olenazelenska_official)



Участие в шоу

Александра Зеленская (Фото: кадр из шоу «Рассмеши комика. Дети»)



Первая любовь

«Она встретила своего парня. Первая любовь. Теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием того, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается», — заметила мама Александры.

Фото: iStock/Irina Gutyryak



Фейковое обращение дочери Зеленского стало вирусным в TikTok

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko



Интересные факты