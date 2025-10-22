22 октября 2025, 12:33

Елена Павловна Шевченко — советская и российская актриса театра и кино, также известная по работам в зарубежных проектах. В 2015 году артистка переехала в США. 23 октября ей исполняется 60 лет. О том, как сегодня живет Шевченко, что известно о ее личной жизни и как она высказывалась про СВО, расскажет «Радио 1».





Биография Елены Шевченко: образование и карьера

Личная жизнь Елены Шевченко: отношения с Машковым

«У меня была страшная история любви, страсти. С Шевченко... Я был на грани того, чтобы броситься под поезд. У нас большая любовь была», — говорил Машков.

«Вся эта история для кого-то из нас могла закончиться летальным исходом», — позже вспоминала Шевченко.

«В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: "Спасибо за надежду". Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее, надежду, спешу заверить: она есть», — поделилась Мария.

Почему актриса уехала из России

Елена Шевченко про СВО

«Много детей убито на Украине. Вот эта вот вся дикая ложь по поводу "восьми лет" и "сходите на аллею"… Ну это просто ложь. За те деньги, которые были потрачены на убийство людей, всех, кто хотел уехать в Россию, можно было переселить, поселить в пятизвездочные отели пожизненно», — заявляла актриса.

«Я убеждена, что это преступная власть. Кто ее делает легализованной? Эти фестивали. У людей огромные подписки. Они транслируют, что все спокойно, нормально и хорошо. Если это не соучастие в преступлении, то это как минимум подлость. Те, кто проводит фестивали, это же людоеды», — говорила артистка.