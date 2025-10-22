Переехала в Америку, высказалась про СВО и вышла замуж за бизнесмена: как живет бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко
Елена Павловна Шевченко — советская и российская актриса театра и кино, также известная по работам в зарубежных проектах. В 2015 году артистка переехала в США. 23 октября ей исполняется 60 лет. О том, как сегодня живет Шевченко, что известно о ее личной жизни и как она высказывалась про СВО, расскажет «Радио 1».
Биография Елены Шевченко: образование и карьераЕлена Шевченко родилась 23 октября 1964 года в Новосибирске. После окончания школы поступила в ГИТИС, где получила профессиональное актёрское образование.
Дебют актрисы состоялся в конце 1980-х годов. Зрителям она запомнилась по ролям в фильмах «Черное и белое», «Армавир», «Сделай мне больно», «Гераковы», «Сирота казанская», «Мама, не горюй», «Умирать легко», «День рождения Буржуя», «Ковчег», «Виола Тараканова», «Демоны», «День выборов», «День радио», «Тяжелый песок», «Уроки обольщения», «Борис Годунов», «Братья по обмену», «Черта», «Иванько», «Красотка в ударе» и других.
Всего в фильмографии актрисы — более 40 работ в российском, украинском и американском кино.
Личная жизнь Елены Шевченко: отношения с МашковымПервым супругом Елены Шевченко стал народный артист России Владимир Машков.
«У меня была страшная история любви, страсти. С Шевченко... Я был на грани того, чтобы броситься под поезд. У нас большая любовь была», — говорил Машков.Пара поженилась в 1983 году, а в 1985-м у них родилась дочь — Мария Машкова, которая впоследствии также стала актрисой. Через несколько лет артисты развелись: оба импульсивные и взрывные. Ходили слухи, что однажды в разгар ссоры Елена выплеснула на мужа кипяток, а в другой — с вызовом уселась в сугроб и отказалась возвращаться домой, пока Владимир буквально не потащил её на руках. Эта сцена закончилась визитом в полицию из-за жалоб полиции.
Напряжение в семье только росло. Елена уже ждала дочь Машу, когда во время очередного конфликта Машков ударил жену по лицу. Шевченко пожаловалась преподавателям, и поступок актёра вынесли на обсуждение в вузе. Владимир вспылил, написал заявление об отчислении и уехал поступать в Москву. Дочь он впервые увидел лишь через девять месяцев.
Когда Маше исполнился год, Елена тоже отправилась в Москву. Попытка возродить отношения не удалась: быт снова превратился в постоянные ссоры.
«Вся эта история для кого-то из нас могла закончиться летальным исходом», — позже вспоминала Шевченко.Вторым мужем Елены Шевченко стал продюсер и выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа Игорь Лебедев. В этом браке родились двое сыновей — Никита и Всеволод. В 2020 году стало известно, что актриса вышла замуж в третий раз. Об этом рассказала её дочь Мария Машкова.
«В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: "Спасибо за надежду". Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее, надежду, спешу заверить: она есть», — поделилась Мария.Избранником актрисы стал американский бизнесмен Борис Палант.
Почему актриса уехала из РоссииВ 2015 году Елена Шевченко приняла решение покинуть Россию и переехать в США. Там актриса кардинально изменила свою жизнь, отойдя от актёрской профессии. Она поступила в Paier College of Art, где получила образование по направлению фотожурналистика. Именно в Америке актриса вышла замуж в третий раз.
Сегодня Елена Шевченко живёт в США, занимается фотографией, изредка появляется на культурных мероприятиях, связанных с русскоязычной диаспорой. По словам её дочери, Марии Машковой, мать чувствует себя свободно в новой профессии и не планирует возвращаться в Россию.
Елена Шевченко про СВОВ 2022 году вслед за матерью в США уехала и Мария Машкова, которая публично осудила проведение спецоперации, назвав происходящее «немыслимым». Свою позицию против СВО высказывала и сама Елена Шевченко.
«Много детей убито на Украине. Вот эта вот вся дикая ложь по поводу "восьми лет" и "сходите на аллею"… Ну это просто ложь. За те деньги, которые были потрачены на убийство людей, всех, кто хотел уехать в Россию, можно было переселить, поселить в пятизвездочные отели пожизненно», — заявляла актриса.Шевченко также отмечала, что патриотические концерты и фестивали в России, по её мнению, создают «иллюзию стабильности».
«Я убеждена, что это преступная власть. Кто ее делает легализованной? Эти фестивали. У людей огромные подписки. Они транслируют, что все спокойно, нормально и хорошо. Если это не соучастие в преступлении, то это как минимум подлость. Те, кто проводит фестивали, это же людоеды», — говорила артистка.Бывший супруг актрисы Владимир Машков занимает противоположную позицию — он поддерживает спецоперацию. При этом Шевченко подчёркивает, что с бывшим мужем не общается уже много лет.