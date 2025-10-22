Достижения.рф

Юлия Барановская вернётся в «Мужское/Женское» после двух срочных операций

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская возвращается к съёмкам программы «Мужское/Женское» после перенесённых операций.



Как сообщает KP.ru, 45-летняя звезда уже вернулась в Москву и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы приступить к работе.

После экстренного лечения в Салехарде Барановская провела десять дней на восстановлении в подмосковном доме. В этот период рядом с ней находились мать и старший сын, поддерживавшие телеведущую.

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Юлия уже провела онлайн-совещание с командой проекта и готовится выйти в студию 22 и 23 октября, где вновь будет вести ток-шоу вместе с Александром Гордоном.

Софья Метелева

