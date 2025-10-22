Достижения.рф

Мужа Светланы Дружининой Анатолия Мукасея срочно госпитализировали в больницу Москвы

Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина (Фото: Instagram* @anatoliimukasei)

Советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, супруга актрисы Светланы Дружининой, экстренно госпитализировали в московскую больницу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «РЕН ТВ».



Предварительно, кинооператору стало плохо дома поздно вечером. Он потерял сознание. Родственные немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала его в больницу.

В настоящее время врачи оказывают народному артисту РФ необходимую медицинскую помощь. О его состоянии пока ничего не сообщается, комментариев от семьи не поступало.

Анатолий Мукасей известен работой над культовыми кинокартинами российского кинематографа, включая фильмы «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена».

Артист является лауреатом различных государственных премий и признанным мастером операторского искусства. Так, например, в начале 2024 года 87-летний оператор получил награду «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.

Мукасей состоит в браке со Светланой Дружининой с 1958 года. В 2018 году супруги отметили 60-летний юбилей совместной жизни.

