Мужа Светланы Дружининой Анатолия Мукасея срочно госпитализировали в больницу Москвы
Советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, супруга актрисы Светланы Дружининой, экстренно госпитализировали в московскую больницу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «РЕН ТВ».
Предварительно, кинооператору стало плохо дома поздно вечером. Он потерял сознание. Родственные немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала его в больницу.
В настоящее время врачи оказывают народному артисту РФ необходимую медицинскую помощь. О его состоянии пока ничего не сообщается, комментариев от семьи не поступало.
Анатолий Мукасей известен работой над культовыми кинокартинами российского кинематографа, включая фильмы «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена».
Артист является лауреатом различных государственных премий и признанным мастером операторского искусства. Так, например, в начале 2024 года 87-летний оператор получил награду «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.
Мукасей состоит в браке со Светланой Дружининой с 1958 года. В 2018 году супруги отметили 60-летний юбилей совместной жизни.
Читайте также: