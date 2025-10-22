Мужа Светланы Дружининой Анатолия Мукасея срочно госпитализировали в больницу Москвы

22 октября 2025, 00:02

Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина (Фото: Instagram* @anatoliimukasei)

Советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея, супруга актрисы Светланы Дружининой, экстренно госпитализировали в московскую больницу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «РЕН ТВ».