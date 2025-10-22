Собчак анонсировала интервью с Инстасамкой в стиле «Убить Билла»

22 октября 2025, 10:24

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Журналистка Ксения Собчак анонсировала интервью с певицей Инстасамкой в стиле фильма «Убить Билла». Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».





Ранее Собчак рассказала, что они с Инстасамкой договорились об откровенном интервью. Поводом стали слова исполнительницы о том, что Дора и Мэйби Бэйби негативно влияют на молодое поколение своими песнями.





«Скоро! Ждёте?», — подписан пост с анонсом.