Собчак анонсировала интервью с Инстасамкой в стиле «Убить Билла»
Журналистка Ксения Собчак анонсировала интервью с певицей Инстасамкой в стиле фильма «Убить Билла». Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ранее Собчак рассказала, что они с Инстасамкой договорились об откровенном интервью. Поводом стали слова исполнительницы о том, что Дора и Мэйби Бэйби негативно влияют на молодое поколение своими песнями.
«Скоро! Ждёте?», — подписан пост с анонсом.
В видео Собчак предстает в образе Элли Драйвер. Ролик отсылает к сцене, где киллер Элли Драйвер в костюме медсестры идет насвистывая в палату к главной героине Беатрикс Киддо, которую сыграла Инстасамка. Уже возле нее Собчак достает скальпель и наклоняется к телу певицы. На что именно намекнула журналистка этим постом, остается непонятным.