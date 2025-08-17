Переехала в Испанию, поддержала Пугачеву и хотела сделать аборт: куда пропала звезда 90-х Наталья Ветлицкая
17 августа 2025 года Наталье Ветлицкой исполняется 61 год. В конце 1980-х – начале 1990-х она была одной из самых ярких звезд советской эстрады, но затем резко исчезла из публичного поля. Что случилось с певицей и куда она пропала, расскажет «Радио 1».
Детство Ветлицкой и путь на сценуНаталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве в семье физика-ядерщика Игоря Ветлицкого и преподавательницы фортепиано Евгении Ветлицкой. С детства она занималась бальными танцами, но долго не могла определиться между хореографией и вокалом. Интересно, что в балетную школу она попала случайно — ее записали по ошибке вместо подруги.
Ее карьера началась с работы в балете Аллы Пугачевой, затем она перешла в группу «Рондо», где выступала в качестве подтанцовки.
Прорыв в «Мираже» и начало сольной карьерыНастоящий успех пришёл, когда Ветлицкая заменила Ирину Салтыкову в группе «Мираж». Она снялась в одном клипе, исполнила три хита, но быстро поняла, что хочет сольной карьеры. В 1990 году её дебютная песня «Посмотри в глаза» стала всесоюзным хитом. Позже Ветлицкая выпустила трогательную композицию «Душа» — подарок от Дмитрия Маликова, с которым состояла в романтических отношениях. Песня закрепила успех артистки.
«У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто», — говорила певица.На пике популярности она получила всё: гастроли, деньги, признание, дружбу с Аллой Пугачёвой и Светланой Лазаревой.
Личная жизнь Ветлицкой и неожиданное материнствоПевица никогда не была обделена вниманием мужчин. У неё было четыре официальных брака и множество поклонников. В начале 2000-х она родила дочь Ульяну. Имя отца певица не раскрыла — ходили слухи, что ребёнок от инструктора по йоге, но Ветлицкая не подтверждала эту информацию. Практически сразу после рождения дочери певица пропала с радаров и перестала общаться с друзьями.
Особенно громким стало расставание с близкой подругой Светланой Лазаревой. Ветлицкая была крёстной её дочери и относилась к девочке с теплом, но однажды позвонила и сообщила, что больше не сможет с ней видеться. Она объяснила это сменой веры и решением пересмотреть круг общения. Лазарева позже рассказывала, что Наталья отказалась давать подробности и пропала на десяток лет.
Жизнь Натальи Ветлицкой в Испании и слухи вокруг имениВ Испании Ветлицкая сменила профессию и занялась дизайном интерьеров. В СМИ появлялись слухи о её пластических операциях, психологических проблемах и алкоголизме. Сама певица подливала масла в огонь резонансными публикациями в соцсетях: она заявляла, что «Земля плоская», и утверждала, что верит в инопланетян.
В интервью «Пусть говорят» Ветлицкая призналась, что не была готова к материнству и пережила депрессию, опасаясь, что потеряла карьеру навсегда.
«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Но я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно», — говорила она.Проблемы со здоровьем Ульяны, по словам Натальи, и стали причиной переезда в Испанию.
Несостоявшееся возвращение и разрыв с РоссиейВ 2019 году Ветлицкая предприняла попытку возобновить концертную деятельность в России. Были анонсированы выступления в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Однако реализовать эти планы помешала пандемия COVID-19 - сначала концерты перенесли, а затем и вовсе отменили.
Последующие события окончательно поставили крест на возможном возвращении артистки. После начала специальной военной операции Ветлицкая заняла резко критическую позицию в отношении российских властей. Особенный резонанс вызвала её поддержка скандального заявления Аллы Пугачёвой о «рабах», чем окончательно настроила против себя часть аудитории.
Сегодня Ветлицкая продолжает жить в Испании, не даёт интервью и избегает публичности. В России её концерты невозможны, а на Западе имя певицы остаётся неизвестным широкой публике.