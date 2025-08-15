Анастасия Швецова о неверности мужа Natan: «Это его принятое решение»

15 августа 2025, 12:24

Супруга рэпера Natan высказала своё отношение к изменам в браке

Анастасия Швецова и Natan (Фото: Instagram* / @anastaciashvetsova)

Жена популярного исполнителя Natan (Алишера Мирзохонова) Анастасия Швецова опубликовала в социальных сетях обращение, в котором обозначила свою позицию по вопросу измен.





По её словам, полная ответственность за предательство лежит на человеке, который на него решился. Она уточнила, что её прежние высказывания о совместной ответственности касались лишь общего разрушения отношений, а не конкретного факта измены.





«Человек решил уйти не в решение проблем со второй половинкой, а в измену. И в общем-то это его принятое решение и его последствия этого решения», — подчеркнула Анастасия.