Анастасия Швецова о неверности мужа Natan: «Это его принятое решение»
Супруга рэпера Natan высказала своё отношение к изменам в браке
Жена популярного исполнителя Natan (Алишера Мирзохонова) Анастасия Швецова опубликовала в социальных сетях обращение, в котором обозначила свою позицию по вопросу измен.
По её словам, полная ответственность за предательство лежит на человеке, который на него решился. Она уточнила, что её прежние высказывания о совместной ответственности касались лишь общего разрушения отношений, а не конкретного факта измены.
«Человек решил уйти не в решение проблем со второй половинкой, а в измену. И в общем-то это его принятое решение и его последствия этого решения», — подчеркнула Анастасия.Швецова также обратилась к женщинам с призывом не винить себя, если их партнёр допустил неверность.
Напомним, 15 октября 2024 года Natan признался, что на проекте «Звёзды в джунглях» между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия, а также рассказал о поцелуе с певицей Бьянкой. Несмотря на это, супруга простила артиста.