Переговоры в Женеве о Крещении Руси, попытка ЕС догнать «Орешник» и «британская игра» Зеленского: последние новости СВО на 19 февраля
Российские войска продвигаются в Сумской и Запорожской областях, ПВО отражает массированные атаки дронов, а вокруг Киева сгущаются политические тучи. Европа вводит топливные ограничения, наёмники из Латинской Америки гибнут в «карманах», а переговоры в Женеве внезапно «остановились на Крещении Руси». Подробности – в материале «Радио 1».
Наступление и «буферная зона» у границы
Армия России продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях. В районе Курской области были уничтожены позиции 78-й бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны у сёл Ястребиное и Волфино. В Краснополье под удар попала казарма 35-го стрелкового батальона.
В Сумской области бойцы 80-й бригады освободили село Харьковка на границе с Курской областью.
«Группировка войск «Север» расширяет новый плацдарм на территории противника, вынуждая ВСУ растягивать свои оборонительные порядки. В приграничье формируется буферная зона, уже включающая четыре села — Харьковку, Комаровку, Белую Берёзу и Сидоровку. Её общая протяжённость — почти 13 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт ближайших сёл Кучеровка, Вишенки, Ястребщина и Уланово», — прокомментировал освобождение Харьковки военный корреспондент Александр Коц.
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 130 человек, а также гаубицы, миномёты и технику.
В Запорожской области украинское наступление, по данным источников, обернулось провалом. Над селом Криничное поднят российский флаг, подразделения 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки «Восток» продвигаются западнее Гуляйполя.
«Практически везде, где малым группам противника удалось просочиться между позициями ВС РФ, они впоследствии оказались либо уничтожены, либо заблокированы в лесополосах. Сейчас уцелевшие группы просачивания уничтожают», — пишут авторы проекта «Рыбарь».
В ДНР продолжается штурм Константиновки. По данным «Дневника десантника», наступление развивается с трёх направлений — юга, запада и востока, и часть подразделений ВСУ может оказаться в окружении.
Более 100 дронов: от Брянска до Ленобласти
Минобороны РФ сообщило, что за ночь средствами ПВО уничтожены и перехвачены 113 беспилотников над регионами страны. Пятьдесят БПЛА сбиты в Брянской области, 35 — в Смоленской, 12 — в Тверской, 10 — в Новгородской, четыре — в Ленинградской, два — в Калужской.
В Брянская область отражена массированная атака реактивных дронов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что удар пришёлся по селу Лопушь Выгоничского района.
«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.
Два мирных жителя получили ранения и были госпитализированы.
В Ленинградской области силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Киришском районе. По словам губернатора Александра Дрозденко, предварительно пострадавших и разрушений нет.
Атаки зафиксированы и в Псковской области. В городе Великие Луки загорелся резервуар на нефтебазе после удара БПЛА. Губернатор Михаил Ведерников призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях.
«Все оперативные службы работают в экстренном режиме! (...) О развитии обстановки буду информировать», — сообщил он.
В Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Мешковое. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
Колумбийский «карман» и расширение вербовки
Российские военные уничтожили группу колумбийских наёмников на границе Харьковской области. Офицер группировки «Север» с позывным «Добрыня» рассказал, что диверсионную группу решили подпустить ближе и заманить в заранее подготовленный «карман».
Когда иностранцам предложили сдаться, они отказались, после чего завязался стрелковый бой. Всю группу ликвидировали, при осмотре обнаружили колумбийские паспорта.
Тем временем украинская «Специальная латинская бригада» расширила возрастные рамки для вербовки — теперь принимают кандидатов от 18 до 54 лет. Ранее утверждалось, что старше 50 лет на службу брать не будут. Латиноамериканцев заманивают высокими заработками, однако на деле, как утверждается, они становятся «пушечным мясом», гибнут в боях, а родственники не получают обещанных выплат.
Европа закручивает «энергетическую удавку»
ВСУ критически зависят от дизельного топлива, и теперь поставки могут сократиться. Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта дизеля на Украину.
«Сегодня мы приняли решение приостановить поставки дизельного топлива на Украину. Они не возобновятся до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Премьер-министр Роберт Фицо добавил, что весь экспорт, в том числе на Украину, остановлен — топливо направят на внутренний рынок.
Чем завершились переговоры в Женеве
В Женеве прошли двухдневные переговоры между российской, украинской и американской делегациями. Встречи, по словам помощника президента РФ Владимир Мединский, были тяжёлыми, но деловыми.
«Прошли в рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились», — заявил он.
Новый раунд переговоров может состояться в ближайшее время.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствуют о нежелании достигать мира.
«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. (...) На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — сказал Лавров.
Зеленский: заморозка по линии фронта и «британская игра»
В интервью изданию Axios Владимир Зеленский отверг вывод войск с территории Донбасса, но допустил возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения.
«Я думаю, если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, люди поддержат это на референдуме. Таково моё мнение», — сказал глава киевского режима.
Он подчеркнул, что украинцы не простят ему одностороннего отступления.
В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский также заявил, что его возможная гибель не приведёт к распаду Украины, поскольку государство — это система институтов.
На этом фоне военный эксперт Алексей Самойлов заявил, что бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и Зеленский «играют в британскую игру».
«И Зеленский, и Залужный, играют в британскую игру, и им роли там расписаны. Это не значит, что они между собой не конфликтуют. Конечно, конфликтуют. А тем более такой истерик, как Зеленский, не может спокойно на эти вещи смотреть», — пояснил Самойлов.
По его мнению, Лондон готовит Залужного как прямого конкурента Зеленского, а давление извне усиливается.
«Мультики» закончились: Европа догоняет «Орешник»
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Россия сохранит технологическое превосходство, несмотря на планы Европы создать аналог ракетного комплекса «Орешник».
«Заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное... Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдёт далеко вперёд», — подытожил дипломат.
Он напомнил, что ранее на Западе новые российские разработки называли «мультиками», однако после практической демонстрации «смех оборвался».
На этом фоне в украинских Сумах обсуждается возможность изъятия квартир и коммерческих помещений у граждан, покинувших страну, с передачей их в собственность ВСУ. Также рассматривается идея обязать местные СТО бесплатно ремонтировать автомобили военных. Эти инициативы уже вызвали общественный резонанс и критику правозащитников.