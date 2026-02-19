19 февраля 2026, 09:36

Российские войска продвигаются в Сумской и Запорожской областях, ПВО отражает массированные атаки дронов, а вокруг Киева сгущаются политические тучи. Европа вводит топливные ограничения, наёмники из Латинской Америки гибнут в «карманах», а переговоры в Женеве внезапно «остановились на Крещении Руси». Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Наступление и «буферная зона» у границы Более 100 дронов: от Брянска до Ленобласти Колумбийский «карман» и расширение вербовки Европа закручивает «энергетическую удавку» Чем завершились переговоры в Женеве Зеленский: заморозка по линии фронта и «британская игра» «Мультики» закончились: Европа догоняет «Орешник»

Наступление и «буферная зона» у границы

«Группировка войск «Север» расширяет новый плацдарм на территории противника, вынуждая ВСУ растягивать свои оборонительные порядки. В приграничье формируется буферная зона, уже включающая четыре села — Харьковку, Комаровку, Белую Берёзу и Сидоровку. Её общая протяжённость — почти 13 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт ближайших сёл Кучеровка, Вишенки, Ястребщина и Уланово», — прокомментировал освобождение Харьковки военный корреспондент Александр Коц.

«Практически везде, где малым группам противника удалось просочиться между позициями ВС РФ, они впоследствии оказались либо уничтожены, либо заблокированы в лесополосах. Сейчас уцелевшие группы просачивания уничтожают», — пишут авторы проекта «Рыбарь».

Более 100 дронов: от Брянска до Ленобласти

«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

«Все оперативные службы работают в экстренном режиме! (...) О развитии обстановки буду информировать», — сообщил он.

Колумбийский «карман» и расширение вербовки

Европа закручивает «энергетическую удавку»

«Сегодня мы приняли решение приостановить поставки дизельного топлива на Украину. Они не возобновятся до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Чем завершились переговоры в Женеве

«Прошли в рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились», — заявил он.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. (...) На этом фоне тут же в зале мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады», — сказал Лавров.

Зеленский: заморозка по линии фронта и «британская игра»

«Я думаю, если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, люди поддержат это на референдуме. Таково моё мнение», — сказал глава киевского режима.

Владимир Зеленский

«И Зеленский, и Залужный, играют в британскую игру, и им роли там расписаны. Это не значит, что они между собой не конфликтуют. Конечно, конфликтуют. А тем более такой истерик, как Зеленский, не может спокойно на эти вещи смотреть», — пояснил Самойлов.

«Мультики» закончились: Европа догоняет «Орешник»

«Заговорили, что им надо догонять Россию и делать что-то подобное... Запад будет стремиться создавать аналогичные виды оружия, но пока они это создадут, Россия уйдёт далеко вперёд», — подытожил дипломат.