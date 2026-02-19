ФСБ задержала семь опасных преступников в Забайкалье
ФСБ России провела успешную операцию и задержала семерых членов террористической ячейки в Забайкальском крае. Силовики разоблачили группу, действовавшую в одной из исправительных колоний региона. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативные мероприятия прошли также в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области. Задержанные стали основными участниками преступной сети, которая организовала террористическую деятельность.
Следственное управление СК России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело против всех фигурантов. Обвинения касаются организации террористического сообщества и участия в нем. Для руководителей предусмотрены дополнительные обвинения. В ФСБ отметили, что следственные действия продолжаются. Оперативники стремятся выяснить дополнительные факты противоправной деятельности задержанных.
