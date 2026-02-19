Достижения.рф

650 тысяч долларов в гараже бабушки: странное наследство украинского чиновника

Субботенко заявил, что нашел 653 тысячи долларов в гараже покойной бабушки
Фото: iStock/Pineapple Studio

Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко шокировал проверяющих из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Он заявил, что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки, пишет РИА Новости.



Мужчина попытался объяснить, что женщина имела возможность накопить такую сумму вместе с мужем, работая за границей. Чиновник добавил, что в их семье принято хранить деньги в наличной валюте. По его словам, эта традиция соблюдалась и его бабушкой.

На сайте НАПК опубликована налоговая декларация Субботенко, где указаны более 600 тысяч долларов наличными. Однако происхождение этих средств остается неясным. Этот случай вызывает вопросы о финансовой прозрачности чиновника.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0