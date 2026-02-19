650 тысяч долларов в гараже бабушки: странное наследство украинского чиновника
Временно исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко шокировал проверяющих из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Он заявил, что нашел 653 тысячи долларов наличными в гараже своей умершей бабушки, пишет РИА Новости.
Мужчина попытался объяснить, что женщина имела возможность накопить такую сумму вместе с мужем, работая за границей. Чиновник добавил, что в их семье принято хранить деньги в наличной валюте. По его словам, эта традиция соблюдалась и его бабушкой.
На сайте НАПК опубликована налоговая декларация Субботенко, где указаны более 600 тысяч долларов наличными. Однако происхождение этих средств остается неясным. Этот случай вызывает вопросы о финансовой прозрачности чиновника.
