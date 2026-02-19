В Брянской области из-за массированной атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека
Этой ночью в Брянской области отразили массированную атаку реактивных БПЛА ВСУ. В результате налета беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, удар пришёлся по селу Лопушь Выгоничского района. Два мужчины получили ранения, но их уже доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.