В Брянской области из-за массированной атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека

19 февраля 2026, 06:35

Фото: iStock/sudok1

Этой ночью в Брянской области отразили массированную атаку реактивных БПЛА ВСУ. В результате налета беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.





По его словам, удар пришёлся по селу Лопушь Выгоничского района. Два мужчины получили ранения, но их уже доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.





«Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.