18 февраля 2026, 09:31

Фото: iStock/Сергей Бобылев

Ночные удары, взрывы и пожары в российских городах, гибель мирных жителей и напряжённые переговоры в Европе — события последних суток развивались стремительно и драматично. Сообщения о работе ПВО, переброске батальонов и задержаниях звучат одно за другим, создавая ощущение эскалации сразу на нескольких направлениях. Подробности о происходящем в зоне проведения СВО — в материале «Радио 1».





Содержание «Ранения, несовместимые с жизнью»: удар по Токмаку Двойной удар по Белгороду: HIMARS, вспышки и пожары Взрывы в Чебоксарах и десятки сбитых дронов Переброска батальона и напряжённая обстановка на фронте «Переговоры… "застопорились"»: что происходит в Женеве Госизмена на Алтае: контакт с СБУ через мессенджер Фальшивые паспорта для уклонения от мобилизации

«Ранения, несовместимые с жизнью»: удар по Токмаку

«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Двойной удар по Белгороду: HIMARS, вспышки и пожары

Взрывы в Чебоксарах и десятки сбитых дронов

Фото: iStock/Terry Papoulias

Переброска батальона и напряжённая обстановка на фронте

«Переговоры… "застопорились"»: что происходит в Женеве

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"», — пишет корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.

Госизмена на Алтае: контакт с СБУ через мессенджер

Фото: iStock/BrianAJackson

Фальшивые паспорта для уклонения от мобилизации