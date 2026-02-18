Переговоры в Женеве, уклонение от мобилизации и госизмена на Алтае: последние новости СВО на 18 февраля
Ночные удары, взрывы и пожары в российских городах, гибель мирных жителей и напряжённые переговоры в Европе — события последних суток развивались стремительно и драматично. Сообщения о работе ПВО, переброске батальонов и задержаниях звучат одно за другим, создавая ощущение эскалации сразу на нескольких направлениях. Подробности о происходящем в зоне проведения СВО — в материале «Радио 1».
«Ранения, несовместимые с жизнью»: удар по Токмаку
В результате атаки ВСУ по городу Токмак в Запорожской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. О случившемся сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Пострадавшими оказались двое местных жителей — мужчин оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказали первую помощь. Однако для одного из жителей последствия оказались фатальными.
«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака — мужчина 1968 года рождения», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Это уже не первый обстрел Запорожской области за последние сутки. Ранее украинские военные нанесли удар по Каменско-Днепровскому району.
Двойной удар по Белгороду: HIMARS, вспышки и пожары
За несколько часов ВСУ дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал SHOT. В небе над городом прогремели мощные взрывы, вызвав тревогу у жителей.
По предварительной информации, обломки одной из ракет упали на крышу жилого дома, после чего начался пожар. Местные жители рассказали журналистам, что первая серия взрывов раздалась примерно за час до полуночи. Сообщается, что все воздушные цели были сбиты средствами ПВО на подлёте к городу.
Позднее последовал второй удар. После громких хлопков и яркой вспышки в одном из районов началось задымление. Кроме того, из-за падения осколков сбитой ракеты вновь вспыхнул пожар на территории жилого дома.
Информацию об атаке подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он отметил, что повреждения получили объекты инфраструктуры, а возгорание было оперативно ликвидировано.
Взрывы в Чебоксарах и десятки сбитых дронов
Попытка удара была предпринята и по Чебоксарам. По данным Telegram-канала SHOT, около 05:10 прогремел первый взрыв, затем громкие хлопки раздались на юге и северо-западе города. Очевидцы утверждают, что в одном из районов наблюдалось задымление.
Как сообщается, силы ПВО сбили несколько воздушных целей над городом. При этом местные власти на момент публикации не комментировали ситуацию, сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Тем временем Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 БПЛА над регионами Российской Федерации. Двадцать один — в Брянской области, шесть — в Белгородской области, шесть — в Крыму, пять — в Курской области, два — в Ростовской области, два — в Чувашии, один — над Черным морем.
ВСУ практически ежедневно предпринимают попытки атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России, однако силы ПВО, как подчёркивается, успешно уничтожают дроны противника.
Переброска батальона и напряжённая обстановка на фронте
Командование ВСУ перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой области на сумское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Решение связано с необходимостью усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе. По имеющейся информации, авиаудар по казармам батальона в Краснополье привёл к значительным потерям среди личного состава. Ситуация на фронте остаётся напряжённой, и командование предпринимает шаги для укрепления своих рубежей.
«Переговоры… "застопорились"»: что происходит в Женеве
На фоне боевых действий в Женеве проходит новый раунд трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Однако, как пишет издание Axios со ссылкой на источники, процесс может идти не по плану из-за изменения состава российской делегации.
Встречи проходят 17–18 февраля. По данным источника РИА Новости, первый день переговоров продолжался шесть часов и был крайне напряжённым, после чего стороны договорились продолжить контакты в среду.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились"», — пишет корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
По его словам, это связано с позицией, представленной главным российским переговорщиком Владимиром Мединским. При этом журналист не раскрыл деталей и не сообщил о реакции американской и украинской сторон.
Госизмена на Алтае: контакт с СБУ через мессенджер
В Алтайском крае задержали 53-летнего мужчину, которого подозревают в передаче информации о размещении российской военной техники представителю СБУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины через интернет-мессенджер. Его целью было оказание помощи Украине в действиях против безопасности России.
По заданию куратора он собирал сведения о местах дислокации военных подразделений и маршрутах передвижения техники одной из воинских частей, после чего передавал полученные данные. Следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.
Фальшивые паспорта для уклонения от мобилизации
В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который продавал поддельные документы гражданам Украины. Об этом также пишет РИА Новости.
Он предлагал мужчинам призывного возраста фальшивые паспорта и водительские удостоверения стран Европейского Союза. Такие документы позволяли избежать мобилизации и покинуть страну.
Злоумышленник использовал настоящие документы, полученные через связи за границей, вклеивал в них фотографии клиентов, делая их похожими на оригиналы. СБУ сообщает о растущем спросе на подобные услуги среди мужчин, стремящихся избежать призыва.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.